Juventus: beffata l’Inter, accordo col centrocampista

La Juventus ha intenzione di lottare per lo scudetto con l’Inter fino alla fine e per questo motivo che proverà in tutti i modi di migliorare la rosa attraverso la sessione di calciomercato di gennaio con nuovi acquisti.

Momento particolare che vive la società bianconera che può pensare ad un cambiamento importante in vista dei prossimi mesi. Perché c’è ora la sensazione che qualcosa possa cambiare nella rosa con nuovi arrivi.

C’è la volontà di costruire sempre di più una rosa competitiva e che possa lottare subito per grandi traguardi. Ci sono delle novità che possono portare ad un cambio per i bianconeri che valutano diverse piste. Pronta la beffa ai rivali dell’Inter sul mercato.

Calciomercato Juve: beffata l’Inter, colpo a centrocampo

Ci sono aggiornamenti che riguardano il futuro del club bianconero e le mosse che farà sul mercato Cristiano Giuntoli per la Juventus. Perché serviranno dei nuovi innesti a gennaio e ci sarà sicuramente il colpo a centrocampo visto quanto accaduto con Pogba e Fagioli.

Pronto un colpo molto importante della Juventus che può non badare a spese. Infatti, c’è la volontà di andare a prendere un centrocampista di grande qualità anticipando la concorrenza. Si tratta di uno dei più forti del campionato italiano e per questo motivo resterebbe beffata anche l’Inter.

Juventus: summit per Koopmeiners dell’Atalanta

La Juventus pensa al mercato e a gennaio 2024 può chiudere l’acquisto di Koopmeiners per far felice Massimiliano Allegri che avrebbe un nuovo centrocampista di grande spessore in rosa.

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stato un incontro fra Giuntoli e Manna in queste ultime ore per preparare la strategia che porterebbe la Juventus ad acquistare a Teun Koopmeiners dell’Atalanta.

Calciomercato Juventus: Koopmeiners pronto a dire sì

Non è sicuramente facile riuscire a chiudere l’accordo per Koopmeiners visto che l’Atalanta lo valuta tanto. Ma la stessa volontà del giocatore olandese può fare la differenza. Perché il calciatore piace da tempo alle big e ora dopo qualche anno potrebbe essere arrivato il momento giusto per cambiare e fare il salto di qualità in una big come la Juventus.

Il calciomercato della Juventus può svoltare con l’acquisto di Koopmeiners a gennaio per andare a lottare sempre di più per lo scudetto contro l’Inter, i rivali che anche loro sono stati spesso interessati al centrocampista dell’Atalanta che è considerato un pezzo pregiato per mister Gian Piero Gasperini.