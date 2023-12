Dal Barcellona alla Juventus: arriva la prima offerta

Dal Barcellona il giocatore può arrivare alla Juventus: il club bianconero mette a puntino il piano per arrivare al suo cartellino.

La Juventus sta al momento lavorando su più fronti di mercato e nel mirino, per le operazioni in entrata, c’è un profilo in particolare. Il giocatore piace e Cristiano Giuntoli ha individuato in lui le giuste caratteristiche per il centrocampo di Massimiliano Allegri. L’obiettivo è ‘soffiarlo’ al Barcellona.

Innanzitutto la priorità del club bianconero continua a essere data ai rinnovi di contratto, soprattutto nei confronti di alcuni profili in bilico che potrebbero creare problemi nel prossimo futuro. Se da un lato si lavora per trovare un’intesa con Dusan Vlahovic, dall’altro sembra essere molto più avanzata la trattativa con Adrien Rabiot.

Proprio per il centrocampo, tuttavia, la Juve ha bisogno anche di altri rinforzi ed è qui che potrebbe presto entrare in gioco il profilo di Donny Van de Beek, giocatore del Manchester United il cui contratto è in scadenza a giugno del 2025. Il club inglese lo vorrebbe piazzare dal momento che non riesce a trovare spazio e lui stesso vorrebbe avere appunto più minuti di gioco. Ma interessata al suo cartellino, oltre alla Vecchia Signora, c’è anche un’avversaria molto temibile.

Calciomercato Juventus, il piano Donny Van de Beek

La Juventus, quindi, vorrebbe riuscire ad arrivare a Van de Beek già con il mercato invernale per il quale ormai manca davvero poco. A gennaio l’obiettivo è proprio quello di dare a Massimiliano Allegri un’alternativa in più per il suo centrocampo. Diversi sono stati i nomi accostati al club a questo proposito, ma è quello dell’olandese che sembra rappresentare la pista più concreta.

Cristiano Giuntoli però sa che anche il Barcellona è fortemente interessato e che potrebbe perciò affondare quindi la volontà è quella di giocare di anticipo. Offrendo un prestito con diritto di riscatto al Manchester United.

Per lo United Donny Van de Beek è un esubero da dover piazzare. Basti pensare che fin qui ha giocato solamente 2 partite. Troppo poche anche per il giocatore che non si accontenta di quanto ottenuto finora e che quindi sta cercando una soluzione differente, che gli consenta di trovare maggior minutaggio e rilanciarsi anche a livello internazionale.

Torino, al momento, è una piazza nella quale poter trovare la propria dimensione senza grandissimi pressioni visto che, almeno per quest’anno, mancano anche le coppe europee. La Juventus sarebbe perciò pronta a offrire un prestito di 6 mesi con diritto di riscatto, sperando che invece il club blaugrana non si presenti a Manchester con una proposta a titolo definitivo, di quelle che fanno inevitabilmente pendere la bilancia.