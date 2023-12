Calciomercato: Grosso torna in panchina, c’è una big nel suo futuro

Aggiornamenti di calciomercato sul futuro di Fabio Grosso. L’allenatore può tornare subito in panchina, ecco tutti i dettagli.

Traballa la panchina di un tecnico, ecco perché per la sostituzione si fa sempre più largo la pista che porta a Fabio Grosso. L’ex difensore, campione del mondo 2006, recentemente esonerato dal Lione, è uno dei candidati per la panchina della squadra italiana che è pronta a mandare via l’allenatore e a scommettere sul giovane emergente.

C’è una nuova voce che riguarda l’allenatore Fabio Grosso che è pronto a tornare in Italia. Dopo la parentesi sfortunata a Lione, il tecnico è stato esonerato ed è attualmente nella lista dei tecnici liberi. Ecco perché si fanno sempre più concrete le possibilità di un ritorno del tecnico che è finito nel mirino di una squadra italiana che è pronta a mandare via il proprio allenatore.

Esonero in Italia: per la sostituzione c’è Fabio Grosso

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la dirigenza ha già avviato i contatti per ingaggiare l’allenatore Fabio Grosso. L’ex Frosinone, reduce dall’esperienza in Francia al Lione, è pronto a tornare in pista e ad accettare la proposta della squadra italiana.

C’è un tentativo in atto da parte dei dirigenti che sono pronti ad esonerare Eugenio Corini e a nominare come nuovo allenatore del Palermo Fabio Grosso. Si tratterebbe di un ritorno, visto che l’ex difensore ha già vestito la maglia dei rosanero da calciatore.

Attualmente all’ottavo posto in classifica, a meno nove dal primo, nelle ultime cinque il Palermo ha conquistato una sola vittoria. Un rendimento al di sotto delle aspettative per la squadra, che in estate è stata costruita per la promozione diretta in Serie A. Ecco perché la prossima gara di campionato contro il Parma può essere decisiva per le sorti di Corini che rischia l’esonero da Palermo.

Palermo: esonero Corini? Per la sostituzione c’è anche Grosso

Panchina a rischio per Eugenio Corini, che si gioca tutto nel prossimo turno di campionato contro il Parma. In caso di esito negativo, l’allenatore del Palermo può essere esonerato. La dirigenza potrebbe prendere in considerazione la pista che porta a Fabio Grosso, attualmente libero dopo l’addio da Lione. Secondo quanto riportato da tmw, l’ex difensore ha già avuto dei contatti con il Palermo. Al momento non ha mostrato grande entusiasmo per questa destinazione, ecco perché i dirigenti valutano anche altri profili per la panchina del Palermo come Iachini e Ballardini. Tutto, però, dipenderà dall’esito della gara contro il Parma che deciderà il futuro di Corini.