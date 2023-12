Ribaltone e panchina a Zidane: offerta impossibile da rifiutare

Zinedine Zidane è prossimo al rientro in panchina, con un’offerta che è davvero irrinunciabile. I tifosi stentano a crederci

Dopo aver ottenuto tre Champions League con il Real Madrid e tutto quello che si poteva vincere in Spagna, Zinedine Zidane è in attesa di scegliere la sua prossima destinazione. Ora è arrivata la chiamata.

Si sono perse le sue tracce ormai da qualche tempo. Zizou è uscito dai radar dopo l’esperienza al Real Madrid da allenatore. Con i Blancos ha vinto ogni cosa dimostrando di essere in panchina lo stesso fuoriclasse che era in campo. Il francese ha sempre sognato di prendere il posto di Didier Deschamps come ct della Nazionale, ma la scelta della Federazione di prolungare il contratto all’ex juventino ha bloccato l’avvicendamento.

Deschamps resterà in carica almeno fino ai prossimi Europei in Germania nel 2024 per poi capire il da farsi. Nel frattempo Zizou non può restare ai box per troppo tempo e per questo si sta guardando intorno. D’altronde le proposte sul suo tavolo non mancano di certo, con grandissimi club che hanno provato a ingaggiarlo.

Tra tutti c’è ovviamente la Juventus, che proprio sull’ex numero 21 voleva costruire il suo futuro post-Allegri. Una dirigenza composta da Michel Platini (presidente) e Giorgio Chiellini (direttore tecnico vicino a Giuntoli) con Zidane in panchina.

Zidane, il futuro è in Arabia Saudita: offerta irrinunciabile

Il sogno dei tifosi bianconeri rischia però di rimanere tale perché all’orizzonte per Zidane non c’è un ritorno in Italia. In molti hanno ipotizzato che potesse prendere il posto di Carlo Ancelotti al Real Madrid, inaugurando il suo terzo mandato nella capitale spagnola, ma anche questa ipotesi sta naufragando.

Xabi Alonso, Raul o Jurgen Klopp sembrano essere più avanti nelle gerarchie di Florentino Perez. Quindi per l’ex centrocampista della Francia non resta che guardare altrove.

Volendo dare ascolto all’aspetto economico l’offerta giusta è appena arrivata alla sua porta e proviene dall’Arabia Saudita. L’Al-Ahli è in cerca di un numero uno per la panchina e ha pensato proprio a Zidane Dopo aver messo sotto contratto stelle del calibro di Mahrez, Gabri Veiga, Saint-Maximin, Kessié, Mendy, Ibanez e Firmino ora vogliono una stella di prima grandezza anche per la panchina.

Per Zidane sono pronti 40 milioni di euro l’anno per tre anni, con un complessivo di 120 milioni, che lo renderebbe il mister più pagato del mondo. Vedremo se alla fine sceglierà di andare nella Saudi Pro League.

