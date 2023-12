“Ho sbagliato”, clamoroso in Serie A: dimissioni e mea culpa

Clamoroso quanto accaduto in Serie A con il club e i tifosi che hanno appena ricevuto la notizia in merito alla scelta che è stata presa dal noto dirigente.

Situazione difficile da controllare quella del club che sta provando in tutti i modi ad ottenere dei risultati per raggiungere i propri obiettivi, ma al omento non ci sono sviluppi positivi in merito.

Per questo motivo c’è la chiara intenzione di provare a cambiare qualcosa in vista delle prossime settimane e ci sono anche le dichiarazioni del dirigente che ha deciso di ammettere le sue colpe.

Serie A: dimissioni e mea culpa, la verità

Arrivano aggiornamenti in merito a quello che sarà il futuro del tecnico, perché ci sono delle novità importanti che riguardano alcuni retroscena che sono venuti fuori di tutto ciò che è accaduto negli ultimi mesi. Una società ha vissuto dei momenti veramente contrastanti e opposti che hanno cambiato i piani della società per questa stagione. Arrivano le ultime sulla Salernitana e il momento del club.

Ad uscire allo scoperto è stato lo stesso Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana, che più volte è stato al centro di critiche importanti che hanno portato a delle decisioni spesso difficili come l’esonero di Sousa. Ma oltre al tecnico portoghese a pagare ora potrebbe essere anche un’altra figura, proprio quella del ds.

Salernitana: dimissioni De Sanctis, la scelta

Al Corriere dello Sport ha parlato Morgan De Sanctis che ha spiegato i motivi per cui ha deciso di non dimettersi in questi mesi nonostante le incessanti critiche che sono arrivate sul suo lavoro. Il dirigente ha però sottolineato come abbia avuto anche lui delle colpe in questa stagione difficile che vive il club oggi all’ultimo posto.

In merito alle dimissioni però De Sanctis ha spiegato che non farebbe mai una scelta del genere, visto che si tratterebbe di tirarsi indietro in un momento di difficoltà. Il dirigente vuole affrontare questo momento e ha ammesso delle tensioni avute col presidente Iervolino.

Salernitana: addio Sousa e Dia, il racconto di De Sanctis

De Sanctis ha poi raccontato quello che è stato il momento del possibile addio di Sousa e Dia, dove lui e la società hanno sbarrato la strada a queste due figure. Secondo il dirigente però è stato un brutto errore e tornasse indietro li lascerebbe andare.