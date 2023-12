Super colpo dal Barcellona: chiamata con l’allenatore, l’ha convinto

Il calciomercato invernale deve ancora ufficialmente iniziare, eppure si starebbero già muovendo alcuni fili che potrebbero addirittura arrivare anche a stravolgere i delicati equilibri del calcio europeo e mondiale.

A confermare questo l’incredibile indiscrezione trapelata nelle scorse ore, che vede protagonista una big d’Europa intenzionata a mettere a segno un colpo da 90 dal Barcellona in quel di gennaio.

Al momento l’affare sembrerebbe essere più semplice a dirsi che a farsi, considerata anche la volontà di Xavi di non lasciar partire uno dei suoi titolari a stagione in corso, ma a quanto pare ci sarebbe stata una telefonata fra l’allenatore ed il giocatore blaugrana che avrebbe completamente stravolto le carte in tavola a sfavore del Barça.

Calciomercato, super colpo dal Barcellona: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita del Barcellona, che contro ogni pronostico potrebbe dire addio a gennaio ad uno dei pilastri della formazione di Xavi. L’allenatore spagnolo, ovviamente, vorrebbe evitare il concretizzarsi di uno scenario del genere, ma si starebbe parlando di un’offerta a dir poco irrinunciabile alla quale il Barça non potrà assolutamente dire di no considerata la sua attuale situazione economica.

Dal canto suo Xavi proverà fino all’ultimo a convincere il giocatore a rimanere al Barcellona, ma l’impressione è che oramai il giocatore abbia già preso la sua decisione, e difficilmente si riuscirà a fargli cambiare idea.

Fino a quando non ci saranno le firme sui contratti, comunque, tutto è possibile e verificabile, ma le sensazioni portano a credere che già nelle prossime settimane ci possano essere novità importanti in merito a questa affare. Stando dunque a quanto riportato da Florian Plettenburg sul proprio profilo X, Ronald Araujo è la priorità assoluta del Bayern Monaco per il prossimo calciomercato invernale, ed a quanto pare il club Bavarese sembrerebbe essere disposto a far di tutto pur di far sbarcare in Bundesliga il difensore uruguaiano.

Il Bayern Monaco vuole Araujo: chiamata fra Tuchel ed il ragazzo

Il Bayern Monaco vuole rinforzare la propria retroguardia, e per farlo vorrebbe portare in Baviera Ronald Araujo dal Barcellona. L’uruguaiano è oramai la priorità assoluta dei campioni di Germania, come confermato anche da quanto raccontato nelle scorse ore da Florian Plettenburg.

Stando infatti a quanto rivelato dal noto giornalista tedesco, venerdì c’è stata una telefonata fra Tuchel, Freund ed Araujo, nella quale l’allenatore del Bayern Monaco ha confermato la sua voglia di poter lavorare un domani, preferibilmente il prima possibile se non addirittura a gennaio, con l’uruguaiano.

La palla passa ora tutta nelle mani dello stesso Araujo, che dovrà prendere una decisione importante in merito al suo futuro.

Non si bada a spese: Bayern all-in su Araujo

Stando a quanto trapelato dalla chiamata di venerdì scorso, il Bayern Monaco sarebbe pronto a fare all-in su Araujo arrivando ad accontentare ogni richiesta economica del Barcellona, qualsiasi sia la cifra. Stando a dati Transfermarkt, il valore di mercato dell’uruguaiano dovrebbe aggirarsi attorno ai 70 milioni di euro, ma a questo punto i Barça potrebbe arrivare ad aumentare le proprie pretese pur di riuscire a mettere a posto parte dei suoi conti con un’uscita che al momento non sarebbe in programma. Staremo a vedere.