Inter choc: può finire subito al Chelsea

L’Inter rischia di perdere uno dei big a disposizione di Simone Inzaghi. Il Chelsea è disposto a offrire una cifra altissima

La stagione dell’Inter, dopo la finale di Champions League conquistata lo scorso anno, rischia di accendere i riflettori sui calciatori migliori della rosa nerazzurra. L’obiettivo di Marotta e Ausilio è migliorare la squadra, ma non è detto che la società non sia costretta a cedere un big, soprattutto di fronte a offerte molto alte.

Uno degli interpreti a disposizione di Simone Inzaghi che si sta mettendo maggiormente in evidenza è certamente Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è reduce da una rete meravigliosa contro il Napoli, un bolide dalla distanza che non ha lasciato scampo a Meret. È solo l’ultimo di una serie di acuti in una stagione iniziata come meglio non poteva: in Serie A ha giocato tutte le partite, realizzando sei gol e un assist.

Dal dischetto è praticamente infallibile e ha superato Lautaro Martinez nelle gerarchie dagli undici metri, ma è nel cuore del gioco che dà il meglio, con una facilità di corsa sconosciuta fino a qualche anno fa, che gli permette di essere un filtro costante tra mediana e difesa, oltre alla qualità in impostazione. Il rendimento dell’ex Milan è un’arma a doppio taglio, perché accende le attenzioni internazionali sul suo cartellino.

Calhanoglu è finito nel mirino del Chelsea: maxi offerta per l’Inter

L’Inter, di base, non avrebbe alcuna intenzione di privarsi del faro del gioco di Inzaghi, anche perché è legato ai nerazzurri da un contratto fino al 30 giugno 2027.

Le sirene della Premier League, però, sono pronte a risuonare anche per il regista, rappresentando una tentazione non da poco per la società meneghina. Secondo quanto riporta ‘todofichajes.com’, il Chelsea ha scritto a chiare lettere il nome di Calhanoglu sulla lista degli acquisti e, come ben sappiamo, non ha grossi limiti di spesa.

L’operazione non potrà certamente decollare a gennaio, ma già la prossima estate i Blues potrebbero recapitare ai nerazzurri una proposta da 45 milioni di euro per portarlo in Inghilterra.

Considerando che l’Inter l’ha tesserato a parametro zero, si tratterebbe di una plusvalenza molto ricca, che permetterebbe alla società di sistemare il bilancio e operare in entrata. Ricordiamo che non è il primo interesse per il turco: i club sauditi hanno provato a più riprese a convincere la capolista di Serie A a cederlo per cifre importanti, ma hanno sempre incontrato il muro dei nerazzurri.