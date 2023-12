Inter, colpo di scena Frattesi: la decisione di Inzaghi

Colpo di scena in casa Inter per Davide Frattesi: Simone Inzaghi ha preso la decisione che può essere definitiva sul centrocampista ex Sassuolo

In casa Inter può arrivare una decisione a sorpresa per quanto riguarda Davide Frattesi, il duttile centrocampista arrivato dal Sassuolo la scorsa estate come fiore all’occhiello della campagna acquisti estiva dei nerazzurri.

Era annunciato come titolare indiscusso al fianco di Barella e Calhanoglu, invece il classe ’99 ha trovato meno spazio del previsto nella prima parte di stagione, chiuso dagli altri tre centrocampisti in forma strepitosa. Specialmente Mkhitaryan che sta attraversando una seconda giovinezza.

Ecco perché ora con l’Inter in emergenza nel pacchetto arretrato, Simone Inzaghi starebbe pensando ad un ruolo inedito per l’ex Monza. A partire dalla gara contro l’Udinese in programma questa sera ma replicabile anche in futuro, un esperimento da poter provare nelle successive gare qualora l’emergenza tra difesa ed esterni proseguisse. Ma qual è l’idea del tecnico piacentino?

Colpo di scena per Frattesi in casa Inter: l’ultima idea di Inzaghi

Dopo gli infortuni di Dumfries e De Vrij la coperta è decisamente corta nel pacchetto arretrato. C’è l’onnipresente Darmian ma che di certo non ha ancora in dono l’ubiquità: se viene schierato come braccetto di difesa non può coprire anche la fascia. Cuadrado non ha i novanti minuti nelle gambe e allora la soluzione pensata da Inzaghi per uno spezzone di gara o già dal 1′ può essere una sorpresa per tutti.

Con Darmian fermo nei tre di difesa, potrebbe essere Davide Frattesi a fare l’esterno. Un esperimento mai provato in carriera ma l’ex Sassuolo ha le qualità atletiche e tecniche per fare tutta la corsia e dilettarsi in questo ruolo inedito. In questo modo la difesa vedrebbe Darmian, Acerbi e Carlos Augusto (o Dimarco) dietro con Frattesi esterno. In caso contrario, resterebbero due soluzioni: inserire il giovane Bisseck o rischiare comunque Cuadrado dal 1′. Entrambe le opzioni non convincono Inzaghi.

Al di là della gara contro l’Udinese, comunque, questa può essere una soluzione anche per le prossime sfide perché l’emergenza potrà prolungarsi ancora per qualche gara, sebbene Bastoni abbia recuperato e presto potrà rivedere gradualmente il campo. Sempre che Inzaghi non decida di sorprendere tutti e gettare subito nella mischia il redivivo difensore della Nazionale. Frattesi comunque si tiene pronto e per la causa nerazzurra sarebbe pronto anche a provare un nuovo ruolo mai provato in carriera.