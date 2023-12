Ribaltone in panchina: conferme sul grande ritorno, l’annuncio

Nuovi aggiornamenti di calciomercato sul ritorno dell’allenatore che, a distanza di anni, è pronto a tornare sulla panchina del club.

Nuovo passo falso della squadra, che è reduce da un periodo di forma davvero deludente. Ecco perché la società è pronta a dare una scossa all’ambiente, richiamando in panchina una vecchia conoscenza. Valutazioni in corso da parte dei dirigenti, che prenderanno una decisione ufficiale nelle prossime ore.

Dopo la sconfitta di oggi, la società s’è presa il giusto tempo a disposizione per valutare la nomina del nuovo allenatore. Si fa largo l’ipotesi del grande ritorno in panchina, di una vecchia conoscenza che ha già guidato in passato il club. Ecco le ultimissime riguardo questo ribaltone che potrebbe essere ufficializzato già nelle prossime ore.

Esonero in Italia, la società valuta il ritorno dell’ex

La stagione sta entrando nel vivo per tantissime squadre italiane che si stanno giocando buona parte del loro futuro. Dopo le aspettative iniziali, adesso è il momento di ritrovare la forma migliore anche per i tifosi che si attendevano risultati diversi dalla squadra che in questo momento non sta rispettando le promesse.

Ecco perché la società è pronta a fare un passo in avanti con la nomina di un nuovo allenatore. Dopo l’esonero dei giorni scorsi di Pierpaolo Bisoli, la dirigenza s’è presa il giusto tempo per scegliere il nuovo allenatore. Dopo la sconfitta di oggi contro il Bari, per 2-1, il Sudtirol sta valutando il ritorno in panchina di Ivan Javorcic.

La gara del San Nicola s’è conclusa a favore dei padroni di casa, che sono tornati alla vittoria grazie alle reti di Sibilli e Di Cesare. Nulla da fare per gli ospiti, che hanno agguantato il momentaneo 1-1 con Vinetot. Con la sconfitta di oggi, la squadra conferma il momento negativo visto che nelle ultime sei ha raccolto soltanto un punto. Una serie di risultati negativi che spinge sempre di più la società a richiamare sulla panchina del Sudtirol Ivan Javorcic.

Sudtirol Ivan Javorcic: confermati i contatti, è pronto per il ritorno in panchina. I dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TvPlay, arrivano conferme sui contatti diretti tra il Sudtirol e Ivan Javorcic. Il tecnico croato, dopo avere raggiunto nel 2022 la prima storica promozione in Serie B, può tornare sulla panchina della squadra di Bolzano. Sono attese novità nelle prossime ore anche perché l’allenatore dovrà liberarsi da un contratto fino al 2025 con il Venezia. Prima di approdare nel nuovo club, dovrà trovare l’accordo per la rescissione.