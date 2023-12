Calciomercato, Inter beffata: Scalvini in una big, è fatta

Nel corso degli scorsi mesi si è tanto parlato di quanto l’Inter fosse intenzionata a puntare tanto su Giorgio Scalvini per creare insieme ad Alessandro Bastoni la difesa del futuro, ma a furia di prendere tempo il club nerazzurro è rimasto con un pugno di mosche in mano.

Stando alle ultime notizie, infatti, nel prossimo calciomercato Scalvini saluterà l’Atalanta per firmare per un big del calcio europeo, fruttando al club bergamasco una plusvalenza importante che Percassi e soci sapranno sicuramente investire in qualche nuovo prospetto interessante.

Rimane il rammarico dalle parti di Viale Liberazione per un’affare che avrebbe potuto mettere apposto al difesa dell’Inter per almeno i prossimi cinque anni, ma Marotta ed Ausilio avrebbero già pronta un’alternativa valida a Scalvini sulla quale puntare.

Niente Inter, Scalvini firma per un’altra big: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Giorgio Scalvini, che anche questa sera contro il Milan si è confermato essere uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano, europeo e mondiale. Non è un caso, dunque, che il classe 2003 sarebbe da tempo monitorato dai migliori club d’Europa, fra i quali l’Inter, che nel corso degli scorsi mesi è stata indicata essere come la destinazione del futuro per il difensore dell’Atalanta.

Dal dire al farsi, però, c’è una grossa differenza, ed a furia di tentennare ed aspettare il momento giusto il club nerazzurro rischia di rimanere beffato nella corsa a Scalvini considerato il fatto che ci sarebbe una big d’Europa pronta ad accontentare le richieste economiche della Dea già nel prossimo calciomercato invernale per accaparrarsi l’italiano.

Stando infatti a quanto riportato dalla Bild, il Bayern Monaco si sarebbe prepotentemente inserito nella corsa a Giorgio Scalvini, considerata l’immediata necessità di regalare a Thomas Tuchel un nuovo difensore centrale. Non solo, il classe 2003 ad oggi rappresenterebbe essere una valida alternativa all’impossibile affare legato a Ronald Araujo, ad oggi la priorità assoluta dei bavaresi per la retroguardia.

Il Bayern beffa l’Inter nella corsa a Scalvini: la Dea fissa il prezzo

Okay l’interesse di Bayern Monaco e Inter, fra le altre, ma Giorgio Scalvini rischia di rimanere ancora all’Atalanta se le richieste economiche dei Percassi non dovessero essere accontentate. Considerata la prospettiva del ragazzo, la base d’asta si prospetta essere particolarmente alta, ed i dati Transfermarkt lo confermano.

Stando al noto sito tedesco, infatti, il valore di mercato di Scalvini dovrebbe aggirarsi attorno ai 40 milioni di euro, e l’impressione che l’Atalanta possa chiedere tanto questo come addirittura di più per lasciar partire il difensore italiano nel prossimo calciomercato.

Inter, Scalvini si complica: l’alternativa arriva a parametro zero

Considerato il fatto che la pista che porta a Scalvini si starebbe terribilmente complicando, l’Inter starebbe sondando altre soluzioni che possano fare al caso di Simone Inzaghi. Quella più valida, a quanto pare, rientrerebbe nei possibili colpi a parametro zero che starebbe studiando il club nerazzurro, considerato il fatto che il primo nome nella lista di Marotta ed Ausilio, dopo quello di Scalvini, sarebbe quello di Tiago Djalò, classe 2000, portoghese, in scadenza con il Lille a fine stagione.

Se l’italiano dovesse una volta e per tutte sfumare, l’Inter potrebbe alla fine fare all-in proprio sull’ex Milan, con il quale le trattative sarebbero decisamente già ad uno stato avanzato, considerati i contatti degli scorsi mesi.