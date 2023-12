Calciomercato Juventus, colpo scudetto: affare da 40MLN

Dopo la vittoria di ieri sul Napoli la Juventus si è immediatamente fiondata sulla programmazione del prossimo calciomercato invernale, dove l’obiettivo è senza ombra di dubbio quello di regalare a Massimo Allegri qualche innesto di qualità che possa aiutare la squadra a lottare fino all’ultimo per lo scudetto.

Tanti sono i nomi che Giuntoli e dirigenza starebbero seguendo in vista di gennaio, ma le ultime notizie parlando di una Juventus sempre più propensa a mettere a segno un colpo dalla Liga spagnola da addirittura 40 milioni di euro che farebbe sbarcare in bianconero uno dei talenti più cristallini e di prospettiva del calcio europeo e mondiale.

C’è senza ombra di dubbio una folta concorrenza da battere sul giocatore, ma c’è parecchia fiducia dalle parti in merito alla buona riuscita di quest’operazione.

Calciomercato Juventus, colpo scudetto: affare in Spagna

La Juventus si prospetta essere, senza ombra di dubbio, una delle società più attive nel prossimo calciomercato in Serie A, come direttamente confermato anche dalle diverse operazioni in entrata che Giuntoli starebbe studiando di mettere a segno per accontentare le richieste fatte da Massimiliano Allegri.

Non è dunque un caso che la lista del capo dell’area sportiva bianconera sia ricca di nomi interessanti, e soprattutto di prospettiva, visionati nel corso di questi mesi ed indicati essere perfetti per il progetto tecnico avviato in estate dalla Juventus. Fra tutti, però, ci sarebbe un nome che più di altri avrebbe attirato l’attenzione di Cristiano Giuntoli, giocatore sul quale il dirigente della Vecchia Signoria sembrerebbe essere addirittura pronto a fare all-in a gennaio, presentando al club detentore del suo cartellino un’offerta importante in grado di poter sbaragliare la concorrenza.

Stando dunque a quanto riportato da fichajes.net, Javi Guerra sembrerebbe essere una delle priorità della Juventus per il prossimo calciomercato invernale, centrocampista del Valencia classe 2003, che nonostante la giovane età starebbe trascinando i Taronja in questa stagione a suon di gol ed assist.

Juventus: pronta l’offerta per Javi Guerra, le cifre

L’interesse del Manchester United avrebbe messo fretta alla Juventus, che si starebbe sbrigando nello studiare un’offerta importante da presentare al Valencia per Javi Guerra. Riuscire ad accaparrarsi questo talento significherebbe tanto per la Vecchia Signora, e le intenzioni ci sarebbero tutte stando anche a quanto confermato nelle ultime ore.

Fichajes.net, infatti, riporta che la Juventus starebbe preparando un’offerta da 25 milioni die uro da presentare al Valencia per Javi Guerra, ma l’impressione è che seppur importante questa non basterà per convincere il club spagnolo, che pretende molto di più.

Il Valencia fissa il prezzo per Javi Guerra: la Juventus trema

Se Javi Guerra lascerà il Valencia lo farà solo in estate e per una cifra importante che il club spagnolo ha comunicato ai pretendenti del classe 2003, Juventus compresa. Stando a fichajes.net, infatti, il Valencia avrebbe fissato a ben 40 milioni di euro il prezzo del cartellino di Javi Guerra, stravolgendo completamente i piani della Vecchia Signora che dovrà ora trovare una soluzione alternativa per riuscire a strappare alla concorrenza il giovane centrocampista iberico. Staremo a vedere.