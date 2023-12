Karius in Serie A per Diletta Leotta: l’annuncio sulla destinazione

Loris Karius in Serie A, per ammissione della compagna e madre di sua figlia, Diletta Leotta.

Diletta Leotta, questa mattina, ha rilasciato un’interessante intervista e all’interno della stessa, è stato toccato il tema di calciomercato che riguarda il trasferimento di Loris Karius in Serie A, dopo una “dimensione” fatta di serenità che il portiere ha trovato dopo quanto gli accadde nella finale di Champions League con il Liverpool, che gli ha tagliato in due la carriera.

Sta riprendendo in mano la sua stessa carriera, Loris Karius, pronto ad un’occasione importante che gli concederebbe il calcio nostrano, trasferendosi in Serie A e seguendo la sua Diletta Leotta, che lavora come giornalista all’emittente DAZN, appunto in Italia.

Diletta Leotta porta Loris Karius in Serie A: la rivelazione della giornalista

La giornalista Diletta Leotta, nonché compagna di vita di Loris Karius e madre della piccola Aria, ha parlato del futuro del calciatore e del desiderio di vederlo tra i pali di un club italiano.

Magari in una big, con Diletta Leotta che vedrebbe lo stesso Karius trasferirsi dal Newcastle in Premier League ad un club italiano dove spesso, a bordocampo, lavora appunto in qualità di inviata e giornalista da bordocampo.

“Sarebbe bello, mi piacerebbe vederlo in Italia”, l’ammissione di Diletta Leotta che, questa mattina, ha rilasciato un’intervista in merito al futuro di Loris Karius.

Karius in Serie A: le parole di Diletta Leotta

Ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, la giornalista Diletta Leotta. Le sue parole sul compagno Loris Karius, sono chiare: “Appena ha un giorno libero parte e viene da me anche per sole 24 ore. In Serie A? Ci spero, è un mio desiderio. Lui sta bene al Newcastle dove è legato contrattualmente per ancora un altro anno, ma chi fa questo lavoro ho imparato che ha sempre la valigia pronta. Io sono pronta a qualsiasi spostamento, spero ovviamente che si possa avvicinare”.

Sul Milan, prossimo avversario del Newcastle di Karius in Champions League: “Io penso che il Milan abbia un po’ perso la magia che c’era due anni fa”.

Ultime su Karius: più opzioni in Serie A, le ipotesi anche nelle big

Anche nelle big d’Italia, non è da escludere l’ipotesi di Loris Karius in Serie A, specie in questo momento della sua vita dove si avvicinerebbe alla sua compagna di vita, Diletta Leotta. Il portiere del Newcastle potrebbe rientrare tra le idee del Napoli, che l’anno prossimo e senza Meret, andrà a caccia di un nuovo portiere. Sullo sfondo anche l’Inter, che non riscatterà a quanto pare il prestito di Audero.