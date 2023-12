Chiellini annuncia il ritiro: torna in Italia per una nuova avventura

Ritorno in Italia per una nuova avventura, dopo l’annuncio di questa notte da parte di Giorgio Chiellini, che ha annunciato il ritiro.

Un ritiro dopo la sconfitta con i Los Angles FC per un futuro in un nuovo ruolo che potrebbe vivere o alla Juventus o in un’altra esperienza dove tornerà a sentirsi comunque protagonista, seppur non in campo, per quella che diventerebbe una figura di spicco all’interno di uno staff che lo vedrà protagonista tanto quanto i suoi ex colleghi di campo.

Giorgio Chiellini è stata una delle stelle recenti della Major League Soccer, campionato dove in più occasioni le stelle del calcio Mondiale sono finite lì per concludere la propria carriera. Una carriera che infatti giunge al termine, per stessa ammissione dell’ex capitano della Juventus e della Nazionale italiana.

Chiellini pensa al ritiro: “Ultima partita con i Los Angles”

Giorgio Chiellini andrà verso il ritiro dal mondo del calcio dopo l’esperienza vissuta con i Los Angles FC.

Un’esperienza oltreoceano quella vissuta dall’ex bianconero che, dopo la sconfitta nella finale di MLS Cup ha parlato in conferenza stampa, ammettendo ogni suo dubbio sul continuo della sua carriera.

“Ho dei dubbi, se ce la faccio continuo ancora, mi prenderò un po’ di giorni per decidere sul ritiro: quella di stasera potrebbe esser stata la mia ultima partita“. Questo, l’annuncio di Giorgio Chiellini dopo la sconfitta con i suoi Los Angles FC in MLS Cup.

L’annuncio sul ritiro di Chiellini: futuro alla Juventus o altrove

Quelle che seguono, sono le parole di Giorgio Chiellini in merito al suo ritiro dal mondo del calcio: “Ho dei dubbi, voglio capire se devo seguire la testa, il mio cuore o le mie gambe. Nelle ultime settimane ammetto che sono arrivate chiamate diverse per me. Sono arrivato l’anno scorso, avevo tanti sogni e speranze. Mai avrei pensato di poter sognare quello che il calcio mi ha dato qui in America negli ultimi 18 mesi. Qualcosa mi è entrato nel cuore. Questa che ho giocato potrebbe in ogni caso essere la mia ultima partita, prenderò una scelta e sarà definitiva”. Il futuro di Chiellini potrebbe essere alla Juventus, oppure in Nazionale.

Chiellini alla Juventus: c’è anche la Nazionale, per un ruolo in Federazione

Potrebbe tornare alla Juventus, occupando il ruolo in dirigenza, accanto a Cristiano Giuntoli e nello staff dirigenziale, non in quello tecnico. Al contempo, occhio anche alla posizione in Nazionale dove, dopo l’arrivo di Luciano Spalletti, c’è stata una vera e propria rivoluzione, con Gigi Buffon che potrebbe non essere il solo, affiancato anche da Chiellini in un ruolo in Federazione, per la Nazionale italiana.