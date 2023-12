Juve colta di sorpresa, affare fatto per Gatti: i dettagli

Il retroscena su Federico Gatti ha lasciato senza parole i tifosi della Juventus: l’affare in via di definizione ha spiazzato i bianconeri.

Monza e poi il Napoli: due vittime in pochi giorni. Federico Gatti è certamente uno degli uomini simbolo di questa Juventus che ha ritrovato solidità, grinta e quella fame che porta a cercare il successo (e spesso a ottenerlo) fino all’ultimo respiro.

Arrivato in bianconero nell’estate 2022 dal Frosinone, il difensore di Rivoli ha cominciato in sordina per poi guadagnare sempre più spazio tra i titolari di Allegri. Quest’anno, complici anche gli infortuni di Danilo e Alex Sandro, Gatti è diventato un elemento imprescindibile per la Juve, capace anche di segnare gol pesanti.

Oltre alla rete nel derby contro il Torino è arrivata quella nei minuti di recupero contro il Monza che ha regalato tre punti importantissimi alla Signora. E poi quella, freschissima, che ha steso il Napoli di Mazzarri. Tre marcature che hanno fatto rapidamente dimenticare l’incredibile autogol di Sassuolo, finora unico ‘neo’ nella sua stagione.

Tutto fatto per Gatti: la rivelazione spiazza i tifosi

Proprio in seguito a questa crescita così evidente anche dal punto di vista mentale, la Juve ha deciso di premiare il 25enne con il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2028, così da allontanare ogni possibile sirena dall’estero (specialmente dalla Premier League, ndr). Tuttavia c’è stato un momento in cui la Juve ha seriamente rischiato di rimanere beffata per Gatti.

Il direttore sportivo del Frosinone, Guido Angelozzi, ha svelato questo retroscena in un’intervista rilasciata al quotidiano torinese La Stampa. Angelozzi fa riferimento al gennaio 2022, ovvero al periodo in cui Federico Gatti indossava ancora la maglia del Frosinone. I ciociari erano al comando del campionato di Serie B e il difensore era senza dubbio uno degli elementi più in vista, tanto da catalizzare l’attenzione di diversi club di Serie A.

Come spiegato da Angelozzi, però, in prima fila per il giocatore non c’era la Juventus, ma il Torino. La trattativa con i granata era ormai in fase molto avanzata, tanto che la dirigenza frusinate era già salita sul treno per perfezionare il passaggio del difensore al Toro. Proprio in quel momento si è inserita la Juventus, che ha rilanciato per l’allora centrale del Frosinone e ha convinto sia i gialloblu che il giocatore.

I bianconeri hanno poi lasciato Gatti al Frosinone fino alla fine della stagione, consentendo al club di poter contare sul difensore per centrare la promozione in Serie A. L’impatto con la nuova realtà juventina non è stato semplice per il 25enne, ma con il tempo la sua determinazione è venuta fuori: ora Gatti sogna di vincere qualcosa di importante con la Signora recitando un ruolo da protagonista.