L’Inter trema: assalto a Calhanoglu

Assalto di una big europea per Calhanoglu: l’Inter chiede una cifra molto alta ma i tifosi ora tremano. La situazione

L’Inter sta esprimendo un gran calcio e i risultati stanno premiando la banda di Simone Inzaghi che si trova al primo posto in campionato e ha già strappato il pass per gli ottavi di finale di Champions League.

Buona parte del merito va dato anche al grande lavoro fatto la scorsa estate da Marotta che ha saputo vendere bene e acquistare i giocatori giusti per rinforzare la rosa. L’operazione più clamorosa resta la cessione di Onana per oltre 50 milioni e l’acquisto di Sommer che è sempre più decisivo ed è stato il migliore in campo nella vittoria per 3-0 contro il Napoli.

Ora le big europee mettono gli occhi sui top player dell’Inter. E tra i giocatori che stanno trascinando i nerazzurri verso lo scudetto c’è sicuramente Hakan Calhanoglu. Il turco sembra esser rinato dopo il passaggio dal Milan all’Inter e quest’anno sta trovando una continuità di rendimento mai vista negli anni precedenti, in un ruolo nuovo nel quale si sta calando da campione assoluto. Gol, assist e ha conquistato anche l’Europeo con la sua nazionale. Adesso su di lui c’è un top club della Premier League che è pronto a portarlo via da Milano.

Calhanoglu, il Chelsea spinge: ecco quando vale il giocatore ex Milan

Hakan Calhanoglu è ormai un idolo della Curva Nord interista dopo il suo rifiuto di rinnovo col Milan e il passaggio dall’altra parte dei Navigli. Il turco ha conquistato tutti a suon di gol e assist. Il suo contratto scade nel 2027 e non pensa di andare via, ma secondo quanto riportato dal sito Tofofichajes.com il trequartista ha attirato le attenzioni del Chelsea.

Secondo il portale spagnolo il club inglese potrebbe mettere sul piatto circa 45 milioni di euro, che per un calciatore che il prossimo anno compirà 30 anni sono una cifra molto molto importante. I soldi non sono un problema per la ricca proprietà dei Blues e nelle prossime settimane potrebbero esserci degli sviluppi.

Il centrocampista si trova molto bene a Milano ma potrebbe farsi tentare da un ricco stipendio. Infatti il Chelsea garantirebbe un ingaggio molto più alto rispetto a quello che lui percepisce all’Inter. Potrebbe essere l’ultimo contratto importante della sua carriera, al netto di possibili offerte dall’Arabia Saudita che potrebbero arrivare però quando sarà più in là con gli anni.

Marotta ascolterà le proposte e valuterà insieme al mister. Per Inzaghi Calhanoglu è di fondamentale importanza e dopo l’addio di Brozovic non vuole perdere un altro tassello essenziale del suo centrocampo.