Mbappé-Real Madrid: c’è la data definitiva

Mbappé-Real Madrid, un sodalizio che potrebbe comporsi la prossima estate ma con una deadline ben precisa che ora tocca al francese rispettare.

Dopo 7 anni, 278 gare, 230 gol e 100 assist e solo 6 Ligue 1 per un campione del calibro di Kylian Mbappé è anche normale voler giocare in un club dove vi sia la possibilità di vincere ogni anno la Champions League. A parole, questo lo promette ogni stagione anche il PSG ma poi il tutto termina inesorabile agli ottavi di finale.

Per questo motivo l’attaccante francese, in scadenza a giugno 2024, ha già ampiamente deciso di lasciare il club parigino e di approdare in qualche club che gli possa consentire di coronare il suo sogno. Ovviamente, l’unico che possa realmente riuscirci è il Real Madrid. Una società che ne ha vinte tante e che sa come si fa.

Difatti, proprio per questo motivo a più riprese si sono rincorsi negli ultimi due anni ma, per motivi diversi questo trasferimento non è mai stato ufficializzato. Adesso però, tutto potrebbe cambiare e in favore della società di Florentino Perez.

Per mesi Florentino Perez ha aspettato che Kylian Mbappé si liberasse dal PSG, conscio che il club parigino non lo avrebbe liberato prima neanche con una mega offerta, come fatto due estati fa. Per questo motivo, ci si aspetta di poterlo ingaggiare a parametro zero, andando così a rinforzare il reparto offensivo con il miglior attaccante europeo in circolazione.

Mbappé-Real Madrid: quando accadrà

A quanto pare, però, c’è una deadline che l’attaccante francese dovrà rispettare ed entro il quale il Real Madrid è disposta ad aspettare. Ebbene sì, secondo quanto viene riportato dal quotidiano spagnolo ‘AS’, ad inizio 2024 il club di Florentino Perez comunicherà alla madre di Kylian Mbappé che lei e il figlio avranno fino al 15 gennaio per decidere se accettare l’offerta dei Blancos.

Il Real in questo momento si sente in una posizione di forza anche in virtù dell’esplosione di Jude Bellingham, rivelatosi un po’ a sorpresa il perfetto terminale offensivo per il gruppo di ragazzi d’oro allenato da Ancelotti. Certo, una punta top class come Mbappé e Haaland farebbe fare il salto di qualità definitivo ai blancos e da lì in poi la squadra diventerebbe probabilmente imbattibile, ma già così dimostra di essere ampiamente competitiva.

L’obiettivo del club spagnolo è quello di mettere quanto prima nero su bianco, così da poter ingaggiare l’attaccante a parametro zero, evitando così l’intrusione di altre rivali. Una scadenza importante, che farebbe anche comprendere al Real Madrid quanto Mbappé realmente ci terrebbe a vestire la camiseta blanca e a vincere realmente la Champions League.

Dunque, non resta altro che attendere l’inizio del nuovo anno e vedere quale sarà la risposta dell’attaccante del PSG in merito all’aut autimposto dal club spagnolo in merito a questa trattativa.