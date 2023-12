Roma: silenzio stampa di Mourinho, il motivo

Si conclude 1-1 Roma Fiorentina e al termine della partita sono arrivate le parole dell’allenatore José Mourinho.

Roma Fiorentina: silenzio stampa di Mourinho

Questa la scelta di Mourinho di non presentarsi ai microfoni di Dazn dopo Roma Fiorentina e in conferenza stampa. Il motivo sarebbe stato quello di non lasciare dichiarazioni dopo le grandi polemiche in settimana per il caso di Sassuolo Roma e in vista di quella che è stata la partita con la Fiorentina dove la sua squadra ha subito due calciatori con cartellino rosso.