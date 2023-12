Serie A, c’è l’annuncio sui tempi di recupero: ecco quanto torna

Nella conferenza stampa di oggi l’allenatore ha svelato quelli che sono i reali tempi di recupero per il giocatore dall’infortunio che non gli permetterà di scendere in campo domani sera in occasione del posticipo di Serie A.

Negli ultimi giorni, a fronte di questo problema fisico, si temeva che il tempo di degenza del calciatore potesse essere più lungo del previsto, ma invece buone notizie sono arrivate dai test fisici ai quali si è sottoposto negli ultimi giorni, e non è infatti un caso che il suo recupero è cosa praticamente imminente.

Ovvio, ci vorrà un pò per tornare in condizione, ma l’essere stato fermo alla fine per poco tempo potrebbe essere un’arma a favore del giocatore per tornare il prima possibile fra i convocati dell’allenatore.

Serie A, ecco quanto torna il talento: c’è l’annuncio

Finalmente buone notizie arrivano dall’infermeria del club in vista dei prossimi impegni stagionali, con l’allenatore che ha fatto un annuncio importante in merito al recupero di uno dei suoi migliori giocatori.

La sua assenza domani sera sicuramente si farà sentire, sia a livello tattico che tecnico, ma già il fatto che potrebbe tornare alla prossima partita, almeno fra i convocati, fa ben sperare tifosi e compagni, che hanno bisogno del suo talento per provare a ribaltare una stagione che rischia di essere altamente fallimentare.

Stando dunque a quanto riportato da Andreazzoli nella conferenza stampa di presentazione della sfida salvezza del Castellani contro il Lecce, Tommaso Baldanzi dovrebbe tornare in gruppo con l’Empoli a partire da martedì. Il talento classe 2003, come da pronostico, e come anticipato, salterà dunque i salentini, ma a quanto pare sembrerebbe essersi finalmente riuscito a mettere alle spalle l’infortunio alla caviglia che tanto lo ha tormentato in questo inizio di stagione.

Empoli, Baldanzi in gruppo da martedì: si punta al Torino

Da martedì Tommaso Baldanzi tornerà in gruppo con i suoi compagni, e ciò significa che il classe 2003 tornerà fra i convocati di Andreazzoli per la sfida della domenica seguente contro il Torino di Ivan Juric.

Questo potrebbe rappresentare essere per l’Empoli non solo un recupero importante, ma anche un vero e proprio “acquisto” in vista della seconda parte di stagione, dove Baldanzi proverà a mettersi alle spalle le difficoltà di questi primi mesi di campionato per dimostrare di essere ancora uno dei migliori talenti che il calcio italiano ha da offrire.

L’Empoli recupera Baldanzi ma perde un attaccante: l’annuncio

Se da un lato l’Empoli recupera Baldanzi, dall’altro Andreazzoli perde per un leggero infortunio Mattia Destro. In conferenza stampa, infatti, l’allenatore dei toscani ha così parlato delle condizioni del suo attaccante: “Destro ha sempre qualche problemino che non gli permette di essere completamente se stesso. Non è grave, ma da valutare“.