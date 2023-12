Altro che Taremi: bomber gratis a gennaio se va via Sanchez

Se Arnautovic, in questa nuova versione matura, è ancora da scoprire, chi potrebbe nuovamente lasciare la squadra già a gennaio è Alexis Sanchez. Utilizzato con il contagocce fin qui da mister Inzaghi, l’attaccante cileno ha risposto quasi sempre presente sul campo, ma dal punto di vista fisico non fornisce le garanzie che un club desideroso non solo di conquistare il tricolore, ma anche di fare più strada possibile in Champions, pretende dai propri calciatori.

Per questo motivo non è detto che il bomber proveniente dal Marsiglia non possa concludere anzitempo questa seconda avventura interista, invitato a lasciare la squadra già a gennaio per accettare la corte molto vantaggiosa, a livello economico, dei club sauditi. La dirigenza nerazzurra starebbe infatti già lavorando sul possibile sostituto.

E se si complica la strada per Mehdi Taremi, da mesi in cima alla lista degli acquisti per l’Inter, negli ultimi giorni si è aperto uno spiraglio per portare a casa un bomber di grande esperienza, ancora una volta a parametro zero. Un nuovo ‘affare Thuram’ che fa gola a un dirigente esperto e avveduto come Marotta.

Via Sanchez, niente Taremi: ecco il nuovo bomber nel mirino dell’Inter

A rendere complicato il possibile arrivo dell’attaccante iraniano del Porto, protagonista fin qui di una stagione mediocre rispetto alle precedenti, sono in realtà proprio le richieste del club lusitano, ritenute ancora eccessive dai nerazzurri. Per un giocatore in scadenza nel giugno 2024, i Dragões continuano infatti a pretendere non meno di 10 milioni di euro.

Ovviamente l’Inter non ha molti soldi da investire, e non ha nemmeno un euro da regalare. Per questo motivo avrebbe deciso di virare il proprio obiettivo verso altri bersagli, puntando a calciatori che possano offrire un rendimento simile a quello dell’attaccante persiano, ma a costi decisamente più vantaggiosi. E la soluzione potrebbe essere trovata ancora a Monaco.

Come per Sommer, l’Inter fiuta un altro grande affare con il Bayern. La squadra di Tuchel ha infatti in rosa almeno un attaccante esperto e affidabile che da anni continua a chiedere più spazio ai propri allenatori, senza riceverne in cambio. Si tratta del camerunese Eric Maxim Choupo-Moting, classe 1989. Un bomber sempreverde pronto a portare all’attacco nerazzurro fisicità e grande esperienza internazionale.

Inter, occhi puntati su Choupo-Moting: può arrivare gratis

In scadenza anche lui nel 2024, in questa stagione è sceso in campo già 17 volte, ma collezionando poco più di 500 minuti in totale. Una miseria per un attaccante che in molte altre squadre europee potrebbe ambire a un ruolo da titolare inamovibile.

Approfittando di questa situazione di difficoltà del centravanti in Germania, l’Inter potrebbe puntare a inserirsi, e se l’ex Psg dovesse decidere di rescindere il proprio attuale contratto con il Bayern a sei mesi dalla scadenza, la formazione di Inzaghi potrebbe trasformarsi in un’ottima soluzione per regalarsi un’ultima grande avventura in una carriera ricca di successi conquistati quasi sempre con un ruolo da comprimario.