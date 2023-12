Milan: Pioli verso l’esonero, c’è già il doppio sostituto – TS

Ci saranno dei cambi importanti in casa Milan che riguardano anche l’addio di Stefano Pioli pronto ad essere esonerato per un nuovo allenatore. Perché la decisione arriverà in tempi brevissimi.

Clamoroso scenario che si sta venendo a creare per il club rossonero che potrebbe quindi cambiare tutto da un momento all’altro, con la società che sta pensando di dare vita ad un nuovo progetto.

Ci sarà modo di approfondire la questione nelle prossime ore, dopo però che si capirà come terminerà il girone di Champions League e che tipo di risultati avrà ottenuto il Milan.

Milan: esonero Pioli, la strada è tracciata

Tempo scaduto per Pioli al Milan, esonero dietro l’angolo per l’allenatore che ha dato l’ennesima delusione di questi ultimi due anni a società e tifosi. Ora in tanto iniziano a pensare che è arrivato il momento del cambiamento. Grande riconoscimento da parte di tutta la piazza per l’allenatore che è riuscito ad ottenere risultati importanti in questi anni risollevando la società e la squadra da un momento disastroso fino a vincere lo scudetto e arrivare in semifinale di Champions.

Ma per molti il merito non sembra essere del tecnico che ora rischia grosso. Perché Pioli sarà esonerato dal Milan salvo sorprese. Il suo contratto è in scadenza nel 2025 e non sembra che ci sia questa volontà di continuare insieme per altri anni. Adesso il club è pronto a cambiare tutto e in molti si chiedono che fine abbia fatto Zlatan Ibrahimovic che sembrava pronto ad approdare in rossonero in un nuovo ruolo.

Esonero Pioli Milan: cambio a stagione in corso?

Il Milan di Pioli è quasi fuori sia dalla Champions League di quest’anno che dalla lotta scudetto, visto che ora la distanza sembra essere troppo da Inter e Juventus. Per questa grande delusione che nel 2023 il club sta pensando di avviare un nuovo progetto esonerando l’allenatore dello scudetto.

C’è la volontà del Milan di cambiare allenatore licenziando Pioli per una nuova scelta. Secondo Tuttosport non si vuole rivoluzionare il progetto subito, ma continuando di questo passo e con altri tracolli potrebbe essere l’unica soluzione. Altro passo indietro dei rossoneri che ora pensano al futuro.

Milan: Abate e Ibrahimovic al posto di Pioli

La proprietà statunitense non ama cambiare a stagione in corso, ma potrebbe essere l’unica soluzione per ottenere una svolta. Perché Tuttosport ipotizza che il Milan stia pensando di esonerare Pioli e affidare la squadra a Ignazio Abate, allenatore della Primavera del Milan che verrebbe promosso con un ruolo più dinamico per il futuro entrante Zlatan Ibrahimovic.

Abate con la Primavera del Milan è al secondo posto a 1 punto dall’Inter nel Campionato Primavera 1 e primo posto del girone con qualificazione già in tasca da prima nella Youth League contro Borussia Dortmund, PSG e Newcastle.