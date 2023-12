Juventus, Pogba torna in campo subito: svolta nell’indagine

Nuovi sviluppi nel caso Pogba riguardo la svolta che è arrivata ora dall’indagine e la possibilità di tornare subito in campo per il centrocampista della Juventus.

Adesso anche il club bianconero aspetta con ansia quello che può essere il verdetto nei confronti del giocatore che intanto si è allontanato e anche tanto per avere un po’ di tranquillità e distrarsi da tutta questa situazione.

Quello che può accadere da un momento all’altro può far felici tutti. Perché adesso c’è un precedente riguardo quanto accaduto ad un altro giocatore in Italia nei mesi scorsi.

Juventus: doping Pogba, indagine con aggiornamenti

La Procura antidoping ha chiesto 4 anni di squalifica per Paul Pogba, che a 30 anni, se dovessero essere confermati, andrebbe per il ritiro dal mondo del calcio visto che sarebbe impossibile aspettare e poi tornare in campo con un nuovo club. Intanto, il giocatore si sta godendo un po’ di relax visto quello che sta vivendo. Lo sta facendo a Dubai, dove si è fatto immortalare con il tennista Rublev e l’ex juventino Pjanic.

Pogba ha dato mandato ai propri legali per provare a difenderlo al meglio nel processo per doping che è ora atteso per gennaio con una decisione definitiva. In arrivo nello stesso mese la sentenza.

Juventus: massima pena per Pogba, la speranza

Chiesto il massimo della pena, ora si cerca di capire come andrà a finire per Pogba. Intanto, il giocatore è stato messo al minimo di stipendio dalla Juve già da un po’ di tempo e aspetta la decisione finale sul suo conto.

Molto del futuro di Pogba è anche nelle mani del Tas che dovesse ribaltare l’eventuale verdetto cambierebbe le carte in regola. La speranza è che possa arriva una decisione diversa dalla richiesta iniziale visto che c’è anche un precedente simile.

Juventus: precedente Palomino, Pogba torna a gennaio

Era capitato a Palomino dell’Atalanta di ritrovarsi in una situazione simile, dove il giocatore è stato fermato per 4 mesi per poi avere l’ok per tornare in campo. Adesso la Juventus e Pogba aspettano con ansia la decisione definitiva riguardo questo caso, perché può arrivare una buona notizia da un momento all’altro.

La speranza è quella di riavere Pogba a disposizione da gennaio, con Allegri e lo staff che poi dovranno stare attenti a gestirlo e fargli trovare il prima possibile la condizione fisica per poter affrontare il resto della stagione dopo il lungo stop che sta vivendo.