Brutto infortunio: slitta il rientro, torna nel 2024

Infortunio complicato: si prolungano i tempi di recupero

C’è un giocatore che è fuori da diverso tempo e ora potrebbe restarci ancora a lungo. Perché i tempi di recupero sembrano cambiati e ora c’è il rischio che tutto possa slittare in vista delle prossime settimane. C’è la sensazione che bisognerà ancora aspettare per rivederlo in campo.

Ora tutto è rimandato e non sarà a breve il suo rientro. Infatti, arrivano delle notizie importanti riguardo quello che può essere il recupero del giocatore che non ha intenzione di restare fuori dal campo ancora a lungo ma dovrà aspettare.

Barcellona: rientro Marcos Alonso, le ultime

Marcos Alonso sta vivendo una stagione veramente stregata al momento con la maglia del Barcellona. Il terzino spagnolo ha giocato solo sette partite tra campionato e Champions League fino a questo momento, circa la metà e ora ha intenzione di tornare il prima possibile a disposizione per andare a dare il proprio contributo con la maglia del Barcellona.

Il motivo è un problema di lombalgia che affligge il giocatore del Barcellona da diverso tempo. Infatti, c’è la sensazione che Marcos Alonso non sarà a disposizione per queste prossime partite di dicembre e il suo rientro ci sarà soltanto nel 2024. Ancora non è chiaro però quando tornerà.