Napoli, rinnovo in bilico: addio a fine anno, c’è l’annuncio

Piove sul bagnato in casa Napoli, visto che oltre ai deludenti risultati di campo c’è da aggiungere un’altra delicata questione che riguarda uno dei titolari della formazione di Walter Mazzarri.

Nel corso di questi mesi si è parlato tanto del possibile rinnovo con gli azzurri del giocatore, ma l’impressione è che ultimamente siano cambiate leggermente le carte in tavola, così come le priorità delle parti in causa.

In una recente uscita pubblica l’agente del partenopeo si è detto comunque molto tranquillo e fiducioso sulla questione, ma non ha affatto escluso la possibilità che il suo assistito possa salutare Napoli nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Napoli, rinnovo in bilico? Parla l’agente

Nel prossimo calciomercato invernale il Napoli non solo cercherà di regalare a Walter Mazzarri qualche innesto di qualità in grado di far svoltare la stagione ai campioni d’Italia, ma lavorerà soprattutto sui rinnovi di alcuni dei pilastri della formazione azzurra.

A conferma di questo in programma sull’agenda di De Laurentiis ci sarebbero alcuni incontri importanti per sistemare queste situazioni, che si starebbero alla fine dimostrando essere più delicate e numerose di quanto effettivamente ci si aspettasse. In casa Napoli, comunque, filtrerebbe ottimismo e tranquillità per ciascuna di queste, come lasciato direttamente intendere anche dall’agente di uno dei giocatori “coinvolti” in queste trattative.

Presente all’Hotel Melìa di Milano in occasione della riunione dell’associazione di categoria, l’agente Federico Pastorello è stato intercettato dai microfoni dei media, come ad esempio TMW, con i quali ha parlato del futuro di Alex Meret al Napoli. Nonostante la scadenza di contratto il prossimo giugno ed il rendimento tutt’altro che all’altezza delle aspettative di club e piazza, Pastorello si è detto fiducioso in merito al rinnovo del portiere classe ’97 con gli azzurri, i quali godrebbero di un rinnovo unilaterale che a detta dell’agente potremmo definire addirittura già esercitato.

Meret-Napoli: fra rinnovo, futuro ed opportunità di mercato

Pastorello dice che Alex Meret dovrebbe rinnovare col Napoli a fine stagione, ma lo stesso agente non ha mai escluso la possibilità di vedere un domani il portiere lontano dal Diego Armando Maradona.

Ai microfoni di TMW, infatti, Pastorello ha detto: “La stagione di Alex ha preso risvolti inaspettati, anche a fronte del cambio allenatore, ma è super concentrato. Ha il contratto in scadenza ma lui è disponibile a rimanere a Napoli. Futuro altrove? Faremo il punto con la società a fine stagione, ma potremmo dire che il Napoli eserciterà al 100% l’opzione di rinnovo unilaterale”.

Napoli, colpi d’effetto a gennaio: parla Pastorello

Nel parlare di Meret Federico Pastorello ha anche spento l’entusiasmo dei tifosi partenopei per l’imminente calciomercato invernale. L’agente ha infatti detto che non si aspetta alcun colpo d’effetto dalle big di Serie A il prossimo gennaio, includendo nella lista, ovviamente, anche lo stesso Napoli, nonostante tutte le difficoltà di questo inizio di stagione.