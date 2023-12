Crisi Napoli: interviene ADL, promessa ai giocatori

Il momento del Napoli è veramente negativo anche dopo il cambio allenatore. Perché da quando è arrivato in panchina Walter Mazzarri continuano a non arrivare risultati positivi, anche a causa del calendario difficile.

Il patron del club azzurro sta valutando quello che può essere il futuro della sua società visto quello che sta passando. Perché si parla tanto di un possibile cambio di strategia nei prossimi anni.

Dopo aver vinto lo scudetto nessuno si aspettava tutto questo, eppure sta accadendo veramente. Situazione complicata che vive il Napoli calcio con i suoi calciatori e De Laurentiis è intervenuto in prima persona.

Napoli in crisi: interviene De Laurentiis

Dopo l’esonero di Rudi Garcia l’arrivo del grande ex Walter Mazzarri che ha vinto alla sua prima partita in panchina sul difficile campo dell’Atalanta per poi incassare 3 sconfitte consecutive e 8 gol subiti tra Inter, Real Madrid e Juventus. Momento difficile ora dove la squadra si gioca tanto nelle prossime partite di stagione di dicembre tra campionato e Champions League.

Il club rischia di restare fuori dall’Europa il prossimo anno continuando così e serve una reazione in campionato. Prima però ci sarà tra qualche giorno la Champions League, dove Mazzarri con i suoi giocatori possono passare il turno agli Ottavi di Finale con più risultati a proprio favore, vincendo, pareggiando ma anche in casa di sconfitta con un solo gol di scarto nello scontro diretto che si giocherà al Maradona contro il Braga. Ora è arrivato l’intervento del presidente De Laurentiis per chiarire la situazione.

Premio Champions League: la promessa di ADL ai giocatori

E’ arrivato da Sky Sport l’aggiornamento sulla situazione in casa Napoli, dove il presidente De Laurentiis ha deciso di fare una promessa ai propri giocatori per provare a risollevare il morale dopo un momento delicato.

Il patron della SSC Napoli ha deciso di promettere ai calciatori un premio Champions in caso di qualificazione agli Ottavi di Finale. Per passare il turno basta poco, ma la società non vuole rischiare distrazioni e dopo lo scudetto vinto qualche mese fa ha voluto fare un gesto per dimostrare la vicinanza che dà la società in questa situazione.

Calendario Napoli: è il momento della svolta

La prossima partita Napoli Braga sarà importantissima per il cammino della Champions League che sarà poi rimandato al prossimo anno nel mese di febbraio. Nel frattempo poi la squadra dovrà provare a fare di tutto per ottenere dei punti in Serie A e rimontare.