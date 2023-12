Rinnovo Mourinho: il gesto delude i tifosi della Roma

Arrivano dei segnali importanti per il futuro di José Mourinho con la Roma, perché l’allenatore portoghese ha dato un messaggio ai tifosi e alla società riguardo il suo rinnovo.

Non è andata come ci si aspettava l’ultima partita di campionato che è iniziata bene ed è finita malissimo per la squadra giallorossa che non è riuscita ad ottenere la vittoria in una giornata chiave.

Adesso però si cerca di capire quello che sarà il futuro dell’allenatore che ha vissuto un momento difficile nei mesi scorsi quando la società non sembrava più al suo fianco come i primi anni.

Roma: progetto Mourinho al bivio

Perché la Roma giocava contro la Fiorentina in uno scontro diretto per l’Europa e voleva approfittare anche di alcuni passi falsi che avevano avuto delle società importanti. Per questo motivo si cercava la vittoria che però è sfumata per tutta una serie di motivi che hanno portato poi Mourinho e la Roma ad andare il silenzio stampa. Intanto, la squadra si gode il 4 posto e la zona Champions League con il Bologna e ora mette il Milan nel mirino che è a 4 punti.

Da capire però c’è il futuro di Mourinho che è ad un bivio con il suo progetto in giallorosso. Perché la società ha intenzione di programmare tutto il prima possibile per ottenere qualcosa di importante con la Roma. Ma al momento non c’è quest’aria di decisione in merito a quello che sarà il futuro, perché se prima era la società a farsi qualche domanda ora c’è anche l’allenatore.

Rinnovo Mourinho Roma: gesto ai tifosi

Mourinho non sembra più così convinto di rinnovare con la Roma nonostante il grande amore che gli è stato dimostrato dai suoi giocatori e dai tifosi anche nei momenti di difficoltà. Un altro indizio è arrivato proprio nelle ultime ore, nella partita pareggiata 1-1- contro la Fiorentina in campionato.

“Mourinho romanista vita”, questo lo striscione esposto dalla Curva Sud della Roma ad inizio partita con la Fiorentina. Non è stata presa benissimo però la reazione di Mourinho che avrebbe con un gesto con la mano praticamente detto ‘lasciamo perdere, non importa’.

Rinnovo Mourinho: lui e la Roma si prendono tempo

E’ chiaro che Mourinho aveva intenzione di restare concentrato su Roma Fiorentina, così come voleva che facesse il resto della squadra. Ma ora c’è da capire realmente se ci sarà un rinnovo di Mourinho con la Roma visto che è in scadenza nel 2024. Decisione finale che può essere presa nei prossimi mesi.