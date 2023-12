Violenza tra tifosi: stadi chiusi fino al 2024, la decisione del Governo

Il problema della violenza sugli stadi, tra i tifosi, sembra sempre più frequente e il Governo ha lanciato un segnale fortissimo.

Non c’è più spazio per i violenti, i tifosi che vorranno fare a botte dovranno farlo non solo lontano dagli stadi, qualora non riuscissero a privarsene, ma hanno praticamente condannato i tifosi, in maniera unanime, a vedere i propri stadi chiusi senza poter seguire durante il campionato in corso, la squadra del proprio cuore.

Violenza negli stadi che ha portato ad episodi spiacevoli nelle diverse zone d’Europa e anche oltreoceano, quello compiuto oggi dal Governo è un grande passo con punizione esemplare per prendere dei seri provvedimenti dopo quanto accaduto di recente.

Decisione dal Governo: stadi chiusi fino al 2024 dopo gli episodi violenti

Una decisione fuori dal comune e senza precedenti, quella attuata dal Governo che in collaborazione con la Federazione stessa del campionato, ha disposto le porte chiuse negli stadi, per le partite di campionato, fino al 2024.

Il motivo è legato appunto agli episodi di violenza che hanno riguardato i tifosi di recente e che spingono ora il Governo a prendere tale decisione, penalizzando poi anche i tifosi che vogliono sostenere e nient’altro, la propria squadra.

Si tratta della Hellas Liga, campionato in Grecia che si giocherà fino al 2024 senza i propri tifosi a causa degli stadi che saranno chiusi, con le partite che si giocheranno a porte chiuse.

Hellas Liga, in Grecia si giocherà senza tifosi: decisione presa dal Governo

Secondo quanto riferito dal Governo, precisamente dalla voce di Pavlos Marinakis, il campionato della Hellas Liga in Grecia si giocherà a porte chiuse. Una scelta senza precedenti, che ha visto tale misura soltanto a causa del Covid e non per le questioni violente che hanno riguardato di recente i tifosi greci. Non sarà così soltanto per il campionato di calcio, ma anche per gli eventi sportivi che riguardano il basket e la pallavolo. Di recente, un poliziotto è rimasto ferito gravemente a causa degli scontri tra i tifosi, proprio in occasione di una gara di pallavolo.

Partite a porte chiuse: sarà così fino a metà febbraio, spunta la data in Grecia

Dalla Grecia fanno sapere che le partite saranno giocate tutte a porte chiuse, per fermare i disordini recenti con i violenti scontri tra tifosi che ci sono stato in Grecia. Una disposizione da parte del Governo e sarà così fino al prossimo 12 febbraio. Una scelta irreversibile, ma che ha avuto già delle risposte da parte dei club coinvolti che vorrebbero veder compiere dal Governo in Grecia un passo indietro su tale decisione.