“Voglio tornare alla Juventus”, sarà il prossimo allenatore

Arriva l’annuncio inaspettato e che lascia tutti a bocca aperta. Perché ora per quanto riguarda il ruolo di allenatore della Juventus si aggiunge un nuovo candidato per il futuro.

Si parla tanto dell’addio di Allegri dalla Juve nel 2024 nonostante il contratto in scadenza nel 2025 che aprirebbe a un ritorno di Antonio Conte e un nuovo importante ciclo per i bianconeri. Ma adesso qualcosa può cambiare.

L’ex ct della Nazionale attende la chiamata giusta che può arrivare dalla Juve o da altri club. Allo stesso tempo però arrivano aggiornamenti in merito a quello che può essere la scelta del prossimo allenatore della Juventus.

Allenatore Juventus: nuovo candidato post Allegri

Si parla tanto di quello che può essere il prossimo allenatore della Juventus. Perché il lavoro di Allegri è soddisfacente ma nonostante questo ci sono continue voci riguardo un possibile cambio in panchina da parte della società nei prossimi anni.

Al momento resta lui l’allenatore, ma occhio alle scelte a sorpresa dove c’è anche il nome di Antonio Conte tra i possibili candidati a tornare a sedersi sulla panchina dei bianconeri

Bonucci prossimo allenatore Juve: l’annuncio

Tra i tanti addi che ci sono stati in questi anni è arrivato quello di Leonardo Bonucci che ha lasciato la Juventus da giocatore nonostante avesse ancora 1 anno di contratto. Il club l’ha messo fuori rosa e lui ha trovato negli ultimi giorni di mercato una nuova sistemazione con l’Union Berlino dove chiuderà la sua carriera da giocatore.

La sua speranza è quella di andare a giocare i prossimi Europei 2024 con l’Italia e poi dire addio al calcio giocato. Intanto, è già proiettato al futuro e ha scelto che sarà allenatore. Presto inizierà già a lavorare per prendere il patentino Uefa e in futuro vuole allenare la Juventus Bonucci. Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore nelle ultime ore in un’intervista: “Sognavo di chiudere alla Juve, mi piacerebbe tornarci da allenatore”.

Bonucci allenatore Juventus: suo fratello ha già il patentino

Leonardo Bonucci prossimo allenatore della Juventus. E’ questo l’obiettivo per il futuro del calciatore che nei prossimi anni si lancerà in questa nuova esperienza. Tante voci iniziali riguardo quello che può accadere. Intanto, suo fratello Riccardo Bonucci, ha superato con pieno merito l’esame per conseguire l’abilitazione Uefa B da allenatore lo scorso 2019.

Proprio i fratelli Bonucci potrebbero nei prossimi anni iniziare una nuova avventura insieme da allenatori in panchina con Riccardo che affiancherebbe Leo in attesa del patentino, fino ad arrivare alla Juventus che è il sogno di Leo.