Juventus: va via a gennaio per 40 MLN, impossibile rifiutare

Il calciomercato della Juventus può sbloccarsi a gennaio con alcuni nuovi acquisti che possono fare la differenza per il resto della stagione. Ma occhio anche a quelli che possono essere i giocatori in uscita.

La società bianconera può lasciare andare alcuni dei propri talenti entro i prossimi mesi. Perché manca poco per il mercato di gennaio e si sbloccheranno nuovi acquisti anche con delle cessioni.

La Juve vuole essere protagonista a gennaio con Giuntoli e Manna che hanno il dovere di andare a rinforzare la rosa di Allegri che lavora per tornare a vincere. Una possibile vittoria dello scudetto può premiare anche i dirigenti stessi.

Calciomercato Juventus: cessione pronta di un talento

Non solo acquisti per la Juventus che rischia seriamente di perdere un talento in vista dei prossimi mesi. Perché già a gennaio ci saranno delle offerte da parte di alcune società che pensano di poter prelevare uno dei migliori giovani del momento e portarlo via dal campionato italiano. La Juve vorrebbe evitare che accada ciò, ma tutto dipenderà proprio da come finire tutto questo.

Situazione complicata al momento con la Juve che può pensare di chiudere diversi acquisti, ma dovrà capire anche come andranno le cessioni di questi stessi giocatori su cui il club punta tanto per il futuro. Infatti, si valuta la possibilità di addio di Yildiz.

Juventus: Yildiz nel mirino dell’Arsenal

Tra i giovani talenti in casa Juventus c’è il gioiellino turco Kenan Yildiz che può lasciare il club bianconero già da subito ad inizio 2024. Perché tre le tante società che seguono il campioncino c’è anche l’Arsenal che è rimasta stregata da quanto fatto in questa stagione dal giocatore che è pronto a dire addio.

Ora un’occasione all’Arsenal potrebbe essere presa al volo da Kenan Yildiz con il club inglese disposto ad investire tanto su di lui. C’è la Juventus che pensa di lasciarlo andare, ma solo per la giusta cifra. Infatti, in caso di cessione di Yildiz la Juventus investirà su qualche altro nuovo talento, ma prima dovrà essere convincente l’Arsenal.

Juve: il prezzo di Yildiz

Soltanto per circa 40 milioni può partire Yildiz dalla Juventus con destinazione Arsenal. Il club bianconero valuta diverse piste per gennaio in entrata come Sudakov, De Paul, Samardzic, Phillips e Spertsyan.