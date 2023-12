Pioli Milan: è finita, arriva l’ex Inter in panchina

C’è la seria possibilità che arrivi un nuovo allenatore per il Milan che sembra pronto a dire addio a Stefano Pioli con la ricerca di un nuovo tecnico in panchina.

Perché il club rossonero sembra aver già preso la decisione di cambiare visto che l’attuale progetto non convince nessuno per come sta andando da un paio di anni a questa parte.

Dopo la vittoria dello scudetto di due anni fa oggi il club rossonero vive una situazione difficile perché sembra che possa arrivare un duro cambiamento nei prossimi mesi.

Milan: esonero Pioli, la decisione

Lo scorso anno il Milan di Pioli ha deluso, a parte il percorso della Champions League che ha portato la squadra fino alla semifinale, ma poi persa in maniera pesante contro l’Inter. Quest’anno anche non è iniziato bene con il duro ko nel Derby per 5-1 e poi che è continuata con altri risultati negativi. Infatti, il Milan ha perso posizioni in campionato e ora è fuori dalla lotta scudetto, rischiando anche la posizione di Champions per il prossimo anno.

Inoltre, in Champions League quest’anno il club è ad un passo dall’eliminazione dei Gironi e questo potrebbe essere un guaio economico per la società. Per questo motivo si parla tanto dell’esonero di Pioli da parte del Milan, che rischia di non giocare nemmeno i Mondiali per Club 2025 che saranno la rivoluzione del calcio e porteranno grandi introiti ai club di tutto il mondo.

Esonero Pioli Milan: scelto Antonio Conte

Antonio Conte potrebbe essere il nuovo allenatore del Milan in caso di esonero di Pioli. Il tecnico italiano è tornato nel proprio paese per stare più vicino alla propria famiglia dopo l’addio dal Tottenham e ora aspetta una grande occasione in Serie A.

Tutto dipenderà chiaramente dall’esonero di Pioli che ha un contratto in scadenza nel 2025 e soltanto con un miracolo potrebbe restare anche il prossimo anno. In quel caso sarebbe pronto un licenziamento per lui con la società che valuta se cambiare già a stagione in corso quest’anno con altri risultati negativi o aspettare l’estate. Antonio Conte pronto ad approdare sulla panchina del Milan.

Calciomercato: le squadre interessante ad Antonio Conte

Uno dei top club italiani può dare a Conte l’occasione di tornare, perché oltre al Milan sull’ex Inter e Juventus ci sarebbero anche Napoli e Roma, così come la sua stessa società bianconera.