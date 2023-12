Roma: preoccupano le condizioni, slitta il rientro

Problemi serissimi in casa Roma con José Mourinho che deve fare i conti con le assenze importanti del proprio attacco in vista delle prossime partite. Si sono infortunati Dybala e Azmoun nell’ultima gara con la Fiorentina.

Ora arrivano le ultime notizie in merito a quelli che saranno i tempi di recupero e le condizioni dei due giocatori della Roma per un rientro in campo in vista delle prossime partite.

Sono già tante le assenze in casa Roma e per questo motivo che si prova a recuperare il prima possibile gli uomini che scenderanno in campo nelle prossime partite.

Roma: infortunio Dybala e Azmoun, le ultime

Problemi seri per la Roma con Dybala e Azmoun che si sono infortunati nell’ultima partita di Serie A pareggiata con la Fiorentina. Intanto, ci sono delle novità riguardo quelle che sono le condizioni dei due giocatori andati ko e che resteranno fuori per diverso tempo. Inoltre, nella prossima partita di campionato contro il Bologna, la Roma dovrà fare a meno anche dello squalificato Lukaku dopo il cartellino rosso ricevuto per un brutto intervento su Kouame.

Adesso arrivano novità in merito a quello che sarà il recupero di Dybala e Azmoun con i due giocatori che si sono già sottoposti a degli esami e dovranno ripeterli nei prossimi giorni. C’è attesa in casa Roma per il rientro in campo dei due giocatori.

Roma: condizioni e rientro Dybala, i tempi di recupero

La Roma dopo le prime analisi ha svelato i possibili tempi di recupero di Paulo Dybala uscito dolorante dal campo durante Roma Fiorentina. Adesso le condizioni sono in miglioramento e per l’argentino si è parlato di 10 giorni per il rientro in campo, saltando quindi le prossime due partite con Sheriff e Bologna per poi tornare prima di Natale contro il Napoli.

Il rientro di Dybala non dovrebbe avere complicazioni, con il giocatore della Roma pronto a tornare in campo il prima possibile per aiutare i propri compagni di squadra. Diverso il discorso dei tempi di recupero per Azmoun.

Roma: tempi recupero Azmoun

Se per Dybala basteranno 10 giorni per il recupero, bisognerà aspettare ancora per Azmoun visto che iniziano a preoccupare le sue condizioni. Problema al polpaccio per l’attaccante della Roma. Anche lui dovrà sostenere nuovi esami. Il suo rientro in campo sembra che sarà posticipato rispetto quello dell’argentino.