Nuovo allenatore: il “Cholo” Simeone annuncia il suo futuro in Serie A

La destinazione annunciata nelle parole del “Cholo” Simeone che, dopo l’esperienza con l’Atletico, allenerà in Italia.

È tempo di Atletico Madrid e Lazio in Champions League, con le due squadre che si giocano in primo posto del girone nella sfida che vale per l’ultima giornata del girone di Champions League, prima di dare un verdetto definitivo sulla classifica.

E non ha parlato solo di presente ai microfoni dell’emittente satellitare, ma anche del suo futuro che sarà in Italia in qualità di nuovo allenatore in Serie A, con una destinazione ben precisa per Diego Pablo Simeone.

Simeone in Serie A: l’annuncio sul futuro in panchina

Il contratto che è ricchissimo con l’Atletico Madrid, blinda ancora Simeone sulla panchina dei Colchoneros.

Una storia che li lega in maniera indissolubile per quanto fatto a Madrid, con l’Atletico, per l’ex calciatore di Serie A che in Italia ha vestito le maglie di Lazio e Inter, segnando per sempre la storia della sua famiglia.

Tant’è che ora in Serie A gioca suo figlio, nel Napoli che fu di Diego Armando Maradona, suo ex compagno di squadra in Nazionale. E l’Italia, anche per papà Simeone, rappresenta una vera e propria meta. Lo ha annunciato lo stesso “Cholo” Simeone in un’intervista che il suo futuro è in Italia, da allenatore in Serie A.

Simeone vuole tornare in Italia: “Succederà, ne sono sicuro”

Il “Cholo” Simeone non nasconde il suo legame con l’Italia e annuncia che il suo futuro da allenatore, è appunto in Serie A. Ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport, in occasione del match che si giocherà nell’ultimo turno dei gironi di Champions League, proprio contro la sua ex Lazio, a Madrid. Ecco cos’ha detto del suo futuro in Serie A: “Mi piace tanto l’Italia, non so quando succederà ma so che arriverà questa possibilità di tornare. Un giorno sicuramente ci andrò”.

Sulla sfida contro la Lazio: “Il primato conta tanto in questa competizione, non determina niente, però è una cosa importante. Quando ho visto la Lazio estratta nei sorteggi ho sperato passassimo entrambe e così è successo. Sarà una bella partita di calcio”.

Ultime su Simeone: dove potrebbe allenare in Serie A? Le ipotesi

Da non sottovalutare, ovviamente, l’enorme ingaggio che Simeone percepisce all’Atletico Madrid che ad oggi rappresenta un vero e proprio ostacolo per chi lo dovrebbe poi portare in Serie A. Diversi club che hanno bisogno di cambiare l’allenatore in panchina nel 2024/2025 sono consapevoli dell’ingaggio di Simeone. Tra queste, c’è sicuramente il Napoli, così come il Milan, ma l’ingaggio è troppo elevato per entrambe le società. Solo una rinuncia da parte del “Cholo” Simeone, sul suo importantissimo stipendio, potrebbe permettere alle squadre italiane di averlo in panchina nel 2025.