È tutto vero, il grande ex tradisce la Juve

Pochi mesi sono trascorsi da quando si è separato dalla Juventus, eppure sono già risultati sufficienti affinché tradisse la sua ex squadra.

Il novembre della Juventus è cominciato con un cambio in società, che sembrava innocuo e facente parte di una rivoluzione già generale che sta riguardando tanto i piani alti del club quanto in generale il progetto tecnico previsto per la squadra.

Eppure ogni separazione comporta un’altra faccia della moneta, che qualche volta può essere confusa col tradimento. Circa un mese fa il Granada ha presentato in veste di direttore sportivo l’ex capo scout della Juventus, Matteo Tognozzi. Per i bianconeri è stata una figura fondamentale, se si pensa che soltanto di recente ha scovato profili come Soulé, Yildiz, Iling-Junior, Huijsen e Barrenechea, accumulando un’esperienza tale da consentirgli di raggiungere un gradino più alto come quello del Ds.

I suoi metodi di lavoro non saranno cambiati, pur adattandosi a un altro campionato come la Liga, a differenti parametri economici e richieste dirigenziali. A dimostrazione di ciò c’è un affare che l’ex bianconero starebbe pensando di intavolare proprio con la Juventus per rinforzare la difesa del Granada.

Juventus, l’ex fa già la spesa in casa bianconera

Secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com’, per rafforzare il reparto arretrato e garantirsi la permanenza nel massimo campionato locale, il Granada starebbe pensando al promettente olandese, Dean Huijsen.

Il 18enne sta scalando le gerarchie, arrivando alla prima squadra di Max Allegri, ma non riuscendo a sovvertire l’ordine e dovendosi quindi accomodare in panchina. Il Granada ad oggi è uno dei club che più gol sta subendo in campionato, per cui urge una soluzione che apporti freschezza e talento, che potrebbe essere rappresentata proprio dal giovane bianconero.

Huijsen necessita a sua volta di uno spazio che ad oggi i bianconeri non possono garantirgli, se non in un campionato dai valori tecnici inferiori come la Serie C italiana. Il rientro di Danilo gli sbarra inoltre completamente le prospettive di continuità in prima squadra, quindi una cessione magari in prestito potrebbe essere la soluzione più conveniente per le due parti in gioco.

Fra queste si inserisce il Granada, che pare disposto a trattare sulla base del titolo temporaneo e gli ottimi rapporti anche di fiducia con Matteo Tognozzi sarebbe la garanzia necessaria per la buona riuscita del trasferimento. Gennaio non è per niente lontano e con tutta probabilità la soluzione del prestito può essere quella giusta per far sbocciare definitivamente un talento che promette davvero bene.