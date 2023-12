Fallimento totale, ora è ufficiale: salta la panchina

Salta una panchina importante del calcio: un noto allenatore del panorama europeo ed internazionale non arriverà a mangiare il panettone.

Si avvicina la fine dell’anno, un traguardo per molte persone e anche per i professionisti del mondo del calcio. Nel caso degli allenatori in questo caso c’è un modo di dire antico ma sempre efficace: mangerà o no il panettone?

Non tutti riescono però a “mangiarlo”, e la notizia arrivata in questi giorni ne è l’ennesima conferma. Un noto allenatore di fama mondiale, e vecchia conoscenza della Serie A, è stato esonerato dal proprio club, affrontando l’ennesimo fallimento in carriera, dopo un’avventura che era iniziata solamente pochi mesi fa.

I tifosi dell’Inter non lo ricordano certo con affetto, e bisogna riconoscere che fu proprio qua in Italia che la carriera del tecnico iniziò a complicarsi e a vivere le prime grosse delusioni. Stiamo parlando infatti dell’olandese Frank de Boer, che a soli 53 anni è arrivato al suo quinto esonero, e si trova ora in una situazione professionalmente non semplice. Nei giorni scorsi è stata infatti ufficializzata la fine della sua esperienza all’Al Jazira, negli Emirati Arabi Uniti.

Ennesimo esonero per De Boer: fallito il ritorno in panchina

Sconfitto 4-2 dall’Al Wahda in coppa, il club di De Boer non sta vivendo una bella stagione, fermo al settimo posto in classifica, e questa situazione ha convinto la dirigenza a esonerarlo. Fin qui, l’olandese aveva raccolto solo 14 punti in 10 partite, segnando 22 gol ma soprattutto subendone 20. Il tutto nonostante avesse a disposizione una buona rosa, forte dell’ex Shakhtar e Sampdoria Fernando e l’ex Fulham e Middlesbrough Neeskens Kebano.

Quinto esonero in carriera per l’ex giocatore di Ajax e Barcellona, che in campo ha ottenuto decisamente risultati migliori rispetto a quelli in panchina. Emerso tra il 2010 e il 2016 all’Ajax, portato alla conquista di ben quattro scudetti, approdò all’Inter durante l’era di Erick Thohir con grandi aspettative, ma durò appena due mesi. Ricominciò ad allenare un anno dopo al Crystal Palace, ma questa volta la sua esperienza durò ancora meno, interrompendosi dopo sole 4 partite.

Da allora, la carriera di Frank de Boer è andata in caduta libera. Nel 2019, dopo oltre un anno da disoccupato, divenne tecnico dell’Atlanta United, ottenendo un terzo posto nella MLS, per poi venire di nuovo esonerato nel luglio 2020. Passò allora alla guida della nazionale olandese, disputando gli Europei dell’estate del 2021, ma i risultati deludenti portarono a un altro suo allontanamento dalla panchina. Lo scorso giugno era stato messo a capo dell’Al Jazira, ma anche qui le cose non andate come aveva sperato.