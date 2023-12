L’Inter li prende entrambi: 15 milioni di euro per la coppia

L’Inter sta pensando a come rinforzarsi con la società che sembra pronta a spendere quindici milioni di euro per due giocatori

Il successo per quattro a zero sull’Udinese ha riportato l’Inter in testa alla classifica dopo il momentaneo sorpasso effettuato dalla Juventus in seguito al successo contro il Napoli. A poche giornate dal termine del girone di andata la sensazione è che solamente i nerazzurri possano perdere questo campionato.

Mentre la squadra e l’allenatore sono impegni sul campionato in corso, la società sembra stia ragionando sul futuro e l’obiettivo è quello di rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi in modo da aprire un ciclo vincente in Italia e in Europa.

Uno dei reparti che la dirigenza nerazzurra potrebbe decidere di rinforzare è la difesa dove Acerbi, classe 1988, ha un contratto in scadenza nel 2025. Uno degli obiettivi su cui l’Inter sta lavorando, secondo quanto riportato da Okfichajes, è Nicolas Valentini. Il difensore, classe 2001, sta mostrando tutte le sue qualità con la maglia del Boca Juniors. Forte fisicamente, ha realizzato un gol in quindici partite e rappresenta un punto di forza del club argentino.

Il contratto del difensore scade il 31 dicembre del 2024 e la sensazione, visto anche le sue prestazioni, è che il Boca Juniors possa chiedere una cifra superiore ai tre milioni. L’Inter monitora la situazione con attenzione.

Inter, non solo Valentini: piace anche Medina

La società nerazzurra potrebbe rinforzare la rosa di Inzaghi facendo spesa in casa Boca Juniors. Oltre a Nicolas Valentini, infatti, piace anche Cristian Medina. A differenza del suo compagno di squadra ha un contratto fino al 2027 e una valutazione sui 10 milioni di euro.

Centrocampista molto tecnico che può essere impiegato sia come centrale sia come mezzala ma anche da trequartista alle spalle della prima punta, Medina possiede una duttilità che lo renderebbe perfetto nel 3-5-2 di Inzaghi. Tra le caratteristiche dell’argentino non possiamo non sottolineare la sua capacità di essere determinante a livello realizzativo sia con gol sia grazie agli assist.

L’Interesse di un club come l’Inter, e la conseguente possibilità di venire in Europa e misurarsi con il calcio italiano, potrebbe risultare determinante nell’eventuale trattativa tra le due società. I nerazzurri dunque seguono sia Nicolas Valentini sia Cristian Medina e non è escluso un tentativo con il Boca nel prossimo mercato estivo.

Bisognerà capire quale potrebbe essere la cifra da investire per accaparrarseli entrambi. Al momento probabilmente una cifra intorno ai 15 milioni potrebbe bastare, anche perché quest’estate il contratto di Valentini andrebbe in scadenza e quindi di conseguenza la valutazione potrebbe drasticamente abbassarsi. Marotta resta vigile e studia il doppio colpo per rinforzare la sua Inter con sangue argentino, che storicamente ha sempre fatto molto bene alla causa nerazzurra.