“Nessuna trattativa”, tifosi della Juve annichiliti dall’annuncio: sembrava tutto fatto

Arrivano brutte notizie per i tifosi bianconeri che vedono saltare un affare che sembrava essere ad un passo.

Un annuncio preoccupa e non poco i tifosi della Juventus che rischiano di veder saltare un affare che sembrava fatto. Un vero peccato visto che l’ambiente si era anche già un po’ abituato all’idea di vederlo con la maglia bianconera.

In casa Juve c’è preoccupazione per quello che riguarda un’operazione di mercato che sembrava essere ad un passo per la squadra bianconera. Parole che rischiano di allontanare un calciatore importante dalla squadra di Massimiliano Allegri che rischia di perdere un perno fondamentale della Juventus in ottica futura.

La madre di Adrien Rabiot, Veronique, ha voluto smentire all’Ansa la notizia che vorrebbe suo figlio già pronto a firmare il rinnovo del contratto con la Juventus. Parole dure quelle della madre del centrocampista che cura gli interessi di suo figlio. “Adrien non ha preso alcuna decisione sul suo futuro – ha detto la mamma di Rabiot all’Ansa – ed è concentrato esclusivamente sul campo e su questa stagione. Al momento non ci sono discussioni con nessun club sul futuro”.

Calciomercato Juventus, l’annuncio sul futuro di un big preoccupa i tifosi

Parole, quelle di madame Rabiot, che al momento allontanano il rinnovo del contratto tra l’ex PSG e la Juventus che nelle ultime ore è stato accostato anche al Barcellona, alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo in vista della prossima stagione.

Il centrocampista è in scadenza di contratto nel giugno del 2024 e può rappresentare un’ipotesi importante per diverse squadre a costo zero. Lo scorso anno, al termine del proprio accordo con la Juventus ha deciso di restare ancora una stagione firmando il prolungamento per un solo anno, rimandando ogni tipo di decisione al prossimo giugno.

La scelta di questa estate lo ha fatto entrare nei cuori dei tifosi bianconeri che ora però hanno paura di perdere la mezzala a costo zero. Adrien Rabiot è stato uno dei migliori in campo finora con la Juventus che segue l’Inter a soli due punti di distanza in classifica. Il classe 1995, complice anche la mancanza di grandi alternative a centrocampo, è uno dei punti fermi della formazione.

Massimiliano Allegri ha dato mandato alla sua dirigenza di cercare di rinnovare il contratto del francese considerandolo una colonna della sua Juventus. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro con Giuntoli per cercare di trovare un’intesa ma non è da escludere che l’ex PSG voglia attendere le offerte che arrivano dalle altre big per cercare di individuare la migliore opzione per il futuro.