Juve, ora è finita davvero: i dettagli dello scambio con il Barça

La Juventus deve mandare giù un boccone molto amaro sul mercato a causa dell’intromissione del Barcellona

Juve e Barcellona incrociano di nuovo le spade, stavolta però sul mercato. Uno scambio che i catalani stanno per mettere a segno e che complica non di poco i piani di Cristiano Giuntoli. Il ds dei bianconeri ora deve virare su un altro obiettivo per gennaio.

Il mercato della Juventus ruota attorno ad un paio di colpi. Per tenere il passo dell’Inter c’è bisogno di fare qualcosa di importante nella finestra di gennaio. Cristiano Giuntoli sa benissimo che alla rosa bianconera servono innesti di qualità soprattutto a centrocampo e per questo sta cercando di rimediare alle mancanze della scorsa estate.

Anche in attacco si stanno valutando dei profili duttili che possono agire sia sulla trequarti che da seconda punta. Uno dei nomi che era circolato nell’ultimo periodo era quello di Jadon Sancho, talento del Manchester United poco visto da Ten Hag.

Juventus, nulla da fare per Jadon Sancho: va al Barcellona

L’ala inglese, classe 2000, ha collezionato appena 3 presenze in questa Premier League, con solo il 5% dei minuti giocati (non viene più nemmeno convocato dal 3 settembre scorso). Ovviamente non rientra più nei piani dei Red Devils e per lui si parla di una cessione già a gennaio, possibile anche in prestito.

I tentativi di portare Sancho a Torino, però, sembrano essere stati vani. Si, perché sull’ex Borussia Dortmund è piombato il Barcellona di Xavi. Secondo quanto dichiarato da “Sport“, e riportato dai colleghi di calciomercato.it, Sancho potrebbe rientrare in uno scambio con Raphinha.

L’ala brasiliana non ha mai trovato continuità in questa stagione in Liga, dovendo fronteggiare continui problemi fisici (ha collezionato appena 649′ tra Liga e Champions League). Essendo un profilo gradito a Ten Hag, che sogna di riproporre la coppia di esterni della Seleçao con Anthony, Raphinha potrebbe sbarcare all’Old Trafford già a gennaio.

Il direttore sportivo del Barcellona Deco, tra l’altro ex agente del giocatore brasiliano, sta valutando se dare il via libera all’operazione che taglierebbe definitivamente fuori la Juve di Giuntoli. Le prossime ore saranno decisive per capire il da farsi. Qualora sfumasse l’arrivo di Jadon Sancho, i bianconeri dovranno trovare alla svelta un altro profilo simile, per consentire ad Allegri di avere più alternative alla coppia Chiesa-Vlahovic.

