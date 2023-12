Juventus, addio a fine stagione: Allegri svela tutto

Nuove indiscrezioni riguardo il futuro dell’allenatore della Juventus Allegri. E’ lo stesso tecnico a svelare i dettagli riguardo la sua prossima destinazione.

Quale sarà il futuro di Massimiliano Allegri? In lotta per lo Scudetto, il tecnico dei bianconeri è uscito allo scoperto in merito al contratto che lo lega alla Juventus. In scadenza nel 2025, le parti potrebbero decidere di anticipare l’addio. Ecco la posizione dell’allenatore che, nonostante i buoni risultati, continua ad essere criticato da una parte dell’ambiente juventino.

Non si placano le voci riguardo la separazione con la Juventus di Massimiliano Allegri. Al netto dei risultati positivi di questa prima parte di stagione, che hanno portato i bianconeri a lottare per lo Scudetto, i tifosi continuano a contestare il mister che è nel mirino dell’ambiente a causa del gioco troppo difensivista della Vecchia Signora. Ecco perchè sui social in molti continuano a chiedere l’addio dell’allenatore. Nel corso della conferenza stampa pre Genoa, l’allenatore ha affrontato anche questo argomento relativo al suo futuro alla Juventus.

Conferenza stampa Allegri: quale futuro alla Juventus

Ci sono delle novità che riguardano il destino alla Juventus di Massimiliano Allegri. In conferenza stampa il tecnico ha fatto il punto della situazione in merito al suo contratto con i bianconeri.

“Di allenatore bravi giovani ce ne son tanti, però posso dire che per sostituire noi anziani devono farne di carriera. Noi cerchiamo di difenderci bene, per vincere non esiste una formula magica, nel calcio non esiste alcuna verità assoluta. Le variabili sono davvero troppe”.

“Futuro? Io non sono stanco. Ruolo da dirigente? Alla Juve ce ne sono tanti di ottime qualità, è una di quelle società che è ben strutturata. Ciò è importante perché dà forza a tutto l’ambiente. L’obiettivo principale quest’anno è quello di arrivare in Champions League anche se già l’avremmo dovuta giocare quest’anno ma poi sapete come è andata a finire…”.

Juventus: Allegri vuole restare, la posizione della società

Blindato da un contratto con scadenza a giugno 2025, come ammesso anche in conferenza stampa Allegri è intenzionato a proseguire la sua esperienza come allenatore della Juventus. Da capire la posizione del club bianconero che dovrà prendere una decisione, a fine stagione, riguardo il destino di Max a meno che non decida di confermare la fiducia con un altro rinnovo. Valutazioni, queste, che il club farà una volta terminata la stagione che è ancora nel vivo con i bianconeri in piena lotta per vincere lo Scudetto.