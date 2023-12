Roma, svelato l’infortunio di Paulo Dybala: ecco quando torna

Brutte notizie in casa Roma, l’infortunio di Paulo Dybala è più grande del previsto: ecco quante partite salterà.

La gara con la Fiorentina non è stata particolarmente fortunata per la Roma di Mourinho. E non solo per il pareggio interno, comunque positivo in uno scontro diretto contro una rivale molto temibile. A preoccupare i tifosi giallorossi e il tecnico lusitano, più ancora della squalifica di Lukaku, costretto a guardare la prossima partita dalla tribuna, sono le condizioni di Paulo Dybala. L’argentino ha infatti rimediato un ennesimo infortunio, e a quanto pare molto più serio del previsto.

Che le sue condizioni fossero da valutare, dopo la sua prematura uscita dal campo nel primo tempo della sfida con la Viola, era chiarissimo. In un primo momento le indiscrezioni invitavano comunque all’ottimismo. Il giorno dopo la partita c’era addirittura chi ipotizzava un possibile rientro della Joya per la delicatissima sfida interna con il Napoli, in programma il 23 dicembre.

Una previsione che gli esami hanno però completamente bocciato. Il problema dell’attaccante argentino è infatti ben più grave di quanto ci si potesse attendere, e lo costringerà a rimanere fuori dal campo per diverse partite. L’ex Juventus non solo salterà il big match con il Napoli, ma potrebbe rientrare addirittura a gennaio inoltrato. Anche se già chi spera di poterlo riavere per una data fondamentale.

Infortunio Dybala: quante partite salterà e quando rientrerà in campo

Lesione al flessore della coscia sinistra. Questo il responso degli esami strumentali, arrivato due giorni dopo la gara interna con la Fiorentina di Italiano. Un ennesimo problema muscolare per l’attaccante argentino, costretto ancora una volta ad assistere dalla tribuna a diverse sfide dei suoi compagni di squadra.

La prognosi è al momento di circa tre settimane di stop. Potrebbero diventare leggermente più brevi, o anche allungarsi di qualche giorno. La certezza, però, è che Dybala sarà costretto a saltare non soltanto la sfida con lo Sheriff, valida per l’ultima giornata del girone di Europa League, ma anche quelle di campionato contro Bologna, Napoli e Juventus. Un trittico non proprio semplice per la formazione di Mourinho.

Ovviamente, l’argentino sarà assente anche nella sfida contro la Cremonese, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il grande obiettivo dello staff medico è cercare di recuperarlo per il match del 7 gennaio contro l’Atalanta, altro scontro diretto fondamentale per tastare le ambizioni di una squadra che al momento occupa la quarta posizione in classifica e che vuole continuare a coltivare sogni Champions.

Senza considerare che, tre giorni dopo, la Roma potrebbe essere attesa da un delicatissimo derby di coppa nei quarti di finale contro la Lazio. Un altro appuntamento cui Dybala non può in alcun modo mancare.

Tuttavia c’è una speranza, seppur remota, che da diverse ore si è fatta strada nel cuore di tutti i tifosi giallorossi, e in parte anche dello staff medico. Qualora dovesse riuscire a bruciare le tappe, non è detto infatti che Dybala non possa riuscire a velocizzare i tempi di recupero e a risultare pronto per la trasferta di Torino contro la Juventus. Difficile, anzi difficilissimo, ma non impossibile.