Nuovo progetto in Serie A: interviene il presidente, tempo scaduto

E’ stata una stagione completamente diversa da ciò che ci si aspettava. Perché il noto club campano ha vissuto dei momenti davvero difficili sotto tanti punti di vista, in particolare dei risultati che non hanno convinto il presidente.

Anche i tifosi non hanno preso bene quanto accaduto in questi primi mesi e per questo motivo c’è la voglia di provare a dare un segnale in vista dei prossimi mesi. L’intenzione è quella di ottenere qualcosa di importante e dare una svolta a tutto questo.

Il nuovo progetto del club può partire da subito. Anche perché ora è arrivato un chiaro messaggio da parte del presidente dopo quanto chiesto dai tifosi che in questo momento sono quelli maggiormente delusi da quanto accaduto.

Serie A: nuovo progetto per il club

La voglia è tanta e da parte di tutti, quella di dare una scossa al club per provare ad ottenere subito dei risultati che possano dar di nuovo fiducia all’ambiente. Perché è ovvio che i tifosi resteranno vicini alla squadra come hanno sempre fatto in qualsiasi momento in questi anni, ma adesso c’è la chiara intenzione di voler cambiare tutto.

Ora ci si aspettano risposte da allenatore e giocatori per dare un po’ di continuità ai risultati e cercare di ottenere qualcosa di diverso rispetto a quanto visto fino a questo momento.

Salernitana: incontro Iervolino con Inzaghi e Milan

La Salernitana spera di poter ribaltare i risultati di questo inizio di stagione, dove il club campano del presidente Iervolino ha già esonerato l’ex allenatore Sousa e ottenuto soltanto 1 vittoria con Inzaghi in panchina in campionato. Ultimo posto con 8 punti, ma la zona salvezza non è poi così distante (solo 4 punti). Per questo motivo tutti chiedono la scossa.

Immediato incontro in queste ultime ore con il presidente Iervolino che ha preso la situazione in mano dopo il messaggio mandato dai tifosi che chiedono un segnale dalla Salernitana. Per questo motivo il numero uno del club ha chiesto e ottenuto un incontro nelle ultime ore con l’allenatore Inzaghi e il dirigente Milan.

Salernitana: Inzaghi ha avuto fiducia

L’obiettivo è quello di dare alla Salernitana serenità e ritrovare i risultati. Insieme si può e per questo si lavorerà duro ora ancor più di prima sotto tanti punti di vista, con la promessa di andare anche a rinforzare la rosa con gli uomini giusti. Il club anche se a rischio retrocessione ha dato fiducia all’allenatore attuale.