Si trasferirà a Torino: osservato speciale col Barcellona

Notizie di calciomercato che riguardano il futuro di un giovane calciatore pronto a trasferirsi a Torino in vista dei prossimi mesi. Perché dopo essere stato osservato in Anversa Barcellona ha convinto la società per comprarlo.

Ci sono aggiornamenti che riguardano il futuro di un club pronto ad una nuova sfida in vista dei prossimi anni. Perché c’è la volontà di mantenere un livello alto e combattere contro le migliori società, per questo motivo si dovrà investire.

Ci sono diversi osservati speciali nel mirino del club che ha voglia di provare un colpo importante, si tratta di un campioncino che è nel giro della Nazionale e che ha giocato la Champions League in questa stagione.

Calciomercato Serie A: colpo dalla Champions League

Ci sono novità di calciomercato importanti in Serie A che riguardano il club italiano che è pronto ad affondare il colpo con nuovi arrivi. Perché ci sono delle novità in merito a quello che può essere il colpo importante che arriverebbe a fine stagione per migliorare la rosa.

E’ dalla Champions League che si osservano colpi speciali per migliorare la rosa in vista del futuro e in particolare del prossimo anno. Perché ora c’è la volontà di affondare il colpo per un altro giocatore che può arrivare in Italia in vista dei prossimi mesi.

Torino: Wijndal l’obiettivo sulla fascia

La partita si è giocata mercoledì sera ed è valsa per l’ultima gara del girone di Champions League tra l’Anversa e il Barcellona e in tribuna c’era un emissario del Torino che ha appunto osservato da vicino il terzino sinistro Owen Wijndal, calciatore olandese di 24 anni che è di proprietà dell’Ajax e oggi gioca in prestito all’Anversa dove ci resterà fino al prossimo giugno. Wijndal secondo Tuttosport è un chiaro obiettivo per il Torino.

Wijndal Torino: è pronto per la Serie A

Wijndal è un calciatore che tornerà a fine stagione all’Ajax e difficilmente il club olandese punterà su di lui. Anche lo stesso giocatore ha voglia di andare via per provare una nuova esperienza e cercare fiducia su chi punterà seriamente su di lui. Vuole farlo il Torino e per questo motivo la prossima estate si può chiudere l’affare.

Il presidente Cairo, inoltre, ha voglia di accontentare mister Juric con nuovi colpi di livello. Per questo motivo quello di Wijndal potrebbe essere molto apprezzato al Torino dal tecnico dei granata.