È un Milan Galactico: sfida al Real per il colpaccio

Un calciatore che sta facendo sfracelli piace tantissimo al Diavolo. Ed occhio anche alla concorrenza del Real Madrid per lui.

È Milan contro Real Madrid sul mercato, esattamente come se fosse una grande classica di Champions League. Le due big del calcio europeo si sfidano per uno stesso obiettivo, come riportato da più insider sul web.

I rossoneri ed i Galacticos sono indicati come fortemente interessati ad un talento che attualmente sta facendo la differenza nel suo club di militanza, dove sta guardando tutti quanti dall’alto al basso in classifica.

Questo elemento è giovane ma sta mostrando grandissime potenzialità, una sicurezza in quanto a carattere e tanta grinta e talento nelle giocate. E allora è inevitabile che squadroni come il Milan ed il Real Madrid si interessino a questo prospetto, il quale ha stupito davvero tutti.

Nessuno si sarebbe mai immaginato un exploit simile, sia da parte sua che della squadra in cui oggi gioca occupando sin dall’inizio della stagione in corso il primo posto. E stiamo parlando di uno dei cinque campionati top in Europa.

Milan contro Real Madrid, è testa a testa sul mercato

I bianchi madrileni ed i rossoneri milanesi starebbero guardando con grande interesse le prestazioni di Miguel Gutierrez del Girona. I biancorossi catalani occupano la prima posizione nella Liga e quest’anno hanno battuto il Barcellona in trasferta per 4-2 nel derby regionale.

Il Girona può contare anche sull’operato dell’ex Reggina Christian Stuani e dell’ex Napoli David Lopez, oltre che di Daley Blind, ex nazionale olandese visto anche con le maglie di Ajax, Manchester United e Bayern Monaco. In questa squadra l’apporto di Miguel Gutierrez è fondamentale. Lui è un terzino sinistro ed esterno di centrocampo all’occorrenza, con caratteristiche di spinta alquanto simili a quelle di Theo Hernandez.

Il 22enne laterale mancino ha giocato quindici partite su sedici, al 13 dicembre 2023, restando in panchina in una sola circostanza e giocando solo in un incontro per meno di 90′. La continuità di Miguel Gutierrez sta impressionando tutti, con prestazioni giocate sempre ad ottimo livello in una squadra che sta esaltando molti dei suoi singoli, non a caso finito nel mirino di tante big internazionali. Inevitabile, quando stai portando a casa un’impresa di questa portata.

Gutierrez però è legato al Girona da un contratto a lunga scadenza, che cesserà di essere solamente il 30 giugno del 2027. Per portarlo in organico il Milan od il Real Madrid dovranno sborsare come minimo 30 milioni di euro. Ma non c’è dubbio sul fatto che possa trattarsi di un investimento a colpo sicuro.