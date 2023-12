Infortunio Napoli: tegola per Mazzarri, problemi muscolari

Problemi di natura muscolari e match a rischio, non solo per quanto riguarda il prossimo week-end, in merito all’infortunio in casa Napoli.

Non solo la situazione che riguarda Olivera e Mario Rui, per l’emergenza infortuni che ha costretto Walter Mazzarri a “partire con l’handicap” da quando si è seduto per la prima volta quest’anno sulla panchina dei partenopei, a partire dalla sfida con l’Atalanta.

Quest’oggi, dal comunicato ufficiale apparso sul sito del Napoli, la notizia sull’infortunio di natura muscolare da parte di uno dei calciatori che fa parte del giro dei titolari, che si è ritagliato spazio anche con i gol trovati in questo nuovo ciclo con Walter Mazzarri.

Infortunio Napoli: la notizia ufficiale sul problema muscolare

A svelare le condizioni direttamente dal Centro Tecnico di Castel Volturno a Napoli è il club partenopeo, attraverso il proprio sito ufficiale.

Con una nota, apparsa sul sito della SSC Napoli, il comunicato ufficiale sulle condizioni dopo l’infortunio, della propria mezz’ala. Una perdita importante in vista del prossimo match, ma con attenzione anche sul futuro perché, prima della sosta, arriveranno altri match importanti, anche in chiave scontro diretto, considerando l’appuntamento che sarà con la Roma.

Quasi sicuramente e salvo colpi di scena, Eljif Elmas salterà la sfida contro il Cagliari per infortunio. Da capire quali sono le sue reali condizioni, che saranno valutate giorno per giorno, in vista degli appuntamenti di fine 2023 del Napoli, delicatissimi per la rincorsa al quarto posto in campionato.

Napoli, infortunio Elmas: le condizioni svelate dal club

La SSC Napoli ha svelato le condizioni di Eljif Elmas, calciatore macedone finito KO e che non si è allenato quest’oggi al Konami Training Center. Ecco cos’ha fatto sapere il Napoli, in vista della sfida contro il Cagliari di sabato alle 18: “Gli azzurri preparano il match contro il Cagliari, per la sfida di sabato al Diego Armando Maradona. Mario Rui si è allenato in gruppo e personalmente in campo, in un lavoro personalizzato. Olivera, invece, ha svolto l’allenamento personale in palestra. Il macedone Elmas non si è allenato per un problema muscolare che sarà valutato alla coscia sinistra”.

Elmas out contro il Cagliari: quando torna? Era in pole per giocare

Era in pole per giocare, Eljif Elmas, ma si chiederà ancora uno sforzo a Piotr Zielinski, ancora titolare contro il Cagliari. Elmas non sarà a disposizione contro il Cagliari e sarà da capire se potrà tornare o meno in vista dei prossimi appuntamenti. Partite che il Napoli giocherà con il Frosinone in Coppa Italia, con la Roma e col Monza in campionato, nelle ultime quattro partite totali che restano in questo 2023.