Inter, cessione a basso costo: Marotta perde il gioiello

In vista del prossimo mercato estivo, non è rosea la situazione di un big, che ha il contratto in scadenza nel 2025: possibile addio low cost

Nella rivoluzionata Inter che non è riuscita ad avere la meglio su una Real Sociedad brava a portarsi a casa il primo posto nel girone Champions, lui non c’era. Non si tratta però di scelta tecnica quella che ha portato l’Inter a dover fare a meno di Denzel Dumfries per la gara di Champions contro gli spagnoli. L’olandese si è infatti fermato nei primi giorni di dicembre per un fastidio di natura muscolare.

Una brutta tegola per Simone Inzaghi, che nel ruolo ha fortunatamente recuperato alla causa Juan Cuadrado che però, non solo per problemi di età, non garantisce la stessa spinta dell’ex PSV. Il calciatore olandese non ci ha messo poco a guadagnarsi la stima dell’ambiente: talvolta, lo scorso anno, sono piovuti anche degli ingenerosi fischi che hanno accompagnato le sue prestazioni, ma poi – grazie anche ai brillanti risultati di squadra – tutto è tornato nella norma. Nella normale dialettica degli alti e bassi di un calciatore.

Nella scorsa estate l’esterno è stato in ballo per incarnare la cessione ‘necessaria ma dolorosa’ utile a fare cassa. A risanare il bilancio. Alla fine, nonostante il pressing del Manchester United e del Chelsea, Dumfries è rimasto, e ad andar via è stato Andre Onana. Che tra l’altro ha garantito all’Inter una plusvalenza spaziale, essendo arrivato a Milano a costo zero l’anno prima.

Alla fine di questa stagione però, le cose potrebbero essere molto diverse. Perché per il momento il rinnovo dell’accordo in scadenza nel 2025 appare davvero lontano.

Dumfries, pericolo addio: 20 milioni sul piatto

Per alcuni è già addirittura scontato che la prossima cessione estiva di un certo tipo – intendendo con questo termine una partenza che porti liquidi al club – sia quella dell’esterno oranje. Solo che quasi nessuno ha fatto i conti con l’inevitabile deprezzamento del calciatore, che con un solo anno di contratto davanti vedrà il prezzo del suo cartellino scendere vertiginosamente.

Le ultime indiscrezioni, più fondate che mai, parlano di una possibile offerta non superiore ai 20 milioni – un terzo di quanto l’Inter chiedeva per Dumfries nella scorsa estate – che Chelsea e Newcastle sarebbero pronti a mettere sul piatto.

A quel punto sarebbe difficile per il club nerazzurro fare muro, col rischio concreto di arrivare ad una situazione come quella di Milan Skriniar. La cosa migliore, ovviamente, sarebbe quella di estendere intanto il contratto del calciatore. Il quale però, forse, ha già sentito puzza di bruciato. Lo stesso Dumfries, insomma, potrebbe spingere per non firmare.

