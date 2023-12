Ultim’ora Inter: tre mesi di stop, Marotta torna sul mercato

Tre mesi di stop per uno dei calciatori sui quali Inzaghi e Beppe Marotta avevano fortemente puntato.

Non ha alternative adesso l’Inter, secondo quella che è la notizia dell’ultima ora che è arrivata da Appiano Gentile, su informazione riportata dai colleghi di Sky Sport.

Tornerà sul mercato l’Inter, sotto servizio di Marotta e Ausilio che dovranno urgentemente accontentare Simone Inzaghi per quello che è l’organico da completare adesso che l’Inter si trova coinvolta nella bagarre Scudetto, in piena lotta con la Juventus. L’infortunio ha complicato le cose perché saranno ben tre i mesi di stop che riguardano l’interista.

Operazione chirurgica e tre mesi di stop: guai in casa Inter

Le brutte notizie arrivano poco prima del week-end di Serie A, con il calciatore dell’Inter che vede allungarsi i tempi di recupero che riguardano il suo infortunio.

Un problema che ha portato all’operazione chirurgica alla quale si sottopone l’esterno nerazzurro, dopo il guaio emerso al tendine. Un infortunio che rovina così la sua prima stagione da nerazzurro, dopo essere arrivato nella scorsa estate a parametro zero, dai rivali di sempre della Juventus.

Per Juan Cuadrado è quasi stagione finita a causa dell’infortunio al tendine. Un’emergenza vera e propria in casa Inter che, sulla destra, ha come alternativa a Dumfries appunto il colombiano e sarà costretta, ora, a ritornare sul mercato nella sessione invernale di gennaio.

Inter, infortunio e tegola Cuadrado: la notizia sul colombiano

Sperava di vivere una stagione diversa l’esterno colombiano ex Juventus che, dopo una vita passata in bianconero, si sta dando battaglia per la lotta Scudetto proprio contro gli attuali rivali suoi personali, giocando per l’Inter. Una stagione praticamente rovinata dall’infortunio, che porta Juan Cuadrado all’operazione chirurgica. Un problema al tendine d’Achille costringe infatti Cuadrado al lungo stop, che sa quasi di stagione finita.

Ultime Inter: Cuadrado out per tre mesi, Marotta a caccia di un esterno

Va a caccia di un esterno a tutta fascia l’Inter e Beppe Marotta non pescherà dal calciomercato degli svincolati. Non ci sarà alcun adattato sulla corsia esterna perché l’esperimento Frattesi a tutta fascia convince sì Simone Inzaghi, ma non a lungo termine. E allora a gennaio sarà il mercato delle occasioni, per la sessione di riparazione che riguarda appunto l’Inter che fino a quel momento, qualora Dumfries non sarà al meglio, utilizzerà l’ex Sassuolo come esterno di centrocampo. Poi a gennaio, magari dalla Serie A, arriverà un nuovo esterno per l’Inter che sostituirà così l’infortunato Cuadrado.