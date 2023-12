Rinnovo rifiutato, al Milan con la clausola: è il primo della lista

Il club rossonero fa un passo in avanti nella corsa al giocatore, che ha rifiutato il rinnovo col suo club: clausola accessibile

L’amara serata del St. James’ Park, dove il Milan ha sì ottenuto la vittoria sul campo ai danni del Newcastle, ma senza riuscire ad accedere agli ottavi di finale di Champions League, ha lasciato in dote i certificati progressi di Luka Jovic. Che negli ultimi tempi sta riguadagnando posizioni sia nella considerazione di Pioli che in quella dei tifosi.



Sebbene ora non ci sarà più la Champions League come competizione aggiuntiva, rispetto al campionato, da affrontare, il Milan conta di fare strada in Europa League, al cui tabellone principale potrà però avere accesso solo dopo il superamento del Playoff di metà febbraio.

Nelle intenzioni della dirigenza c’è di andare avanti nell’ex Coppa UEFA, un trofeo che curiosamente non è mai stato vinto dal club rossonero. Non mancheranno dunque gli impegni infrasettimanali per la rosa meneghina, con tante possibilità di fare turnover e di ruotare gli uomini a disposizione.

In quest’ottica, anche per onorare una chiara occasione di mercato che si sta presentando quasi su un piatto d’argento, Furlani e soci sono da qualche settimana sulle tracce di un attaccante. Uno che sta vivendo una stagione eccezionale, quasi irreale. 12 presenze con 16 gol e 1 assist è l’incredibile bottino che il calciatore africano può vantare in Bundesliga – non certo un campionato minore, anzi – con la maglia dello Stoccarda.

Guirassy rifiuta la proposta dello Stoccarda: Milan in agguato

Serhou Guirassy, il giocatore guineano che ha destato l’attenzione di parecchi club tedeschi e dello stesso Milan, è sulla bocca di tutti. Anche per via di una favorevolissima condizione legata al suo possibile acquisto.

Sul contratto in scadenza nel 2026 che il giocatore guineano ha sottoscritto la scorsa estate col club tedesco, è presente una clausola di 17,5 milioni che, se onorata da uno dei club interessati, potrebbe consentire di prendere l’attaccante già a gennaio.

Un’occasione più unica che rara, considerando che il reale valore di mercato dell’africano ammonta a più del doppio della cifra riportata nella curiosa postilla contrattuale. Come riportato dal giornalista della Bild Christian Falk, lo Stoccarda avrebbe già provato a ‘comprare’ il suo giocatore versando l’importo della stessa. Incontrando però il rifiuto del diretto interessato, che già ha ricevuto le ricche lusinghe di club come Manchester United, Newcastle, Borussia Dortmund e Lipsia.

E dello stesso Milan. Che a questo punto potrebbe far valere le sue credenziali per acquisire il guineano già nel mercato di gennaio. Pagando la clausola alla società teutonica. Le concorrenti non tedesche citate sono fuori da ogni competizione europea: un motivo in più per approdare a Milano in quella che sarebbe una nuova esperienza in un club dalle grandi ambizioni come quello presieduto da Gerry Cardinale.