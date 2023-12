Sorteggi Play off Europa League: le avversarie di Milan e Roma

Ci siamo per quelli che saranno i prossimi sorteggi Europa League, con la competizione che si è conclusa con la fase a gironi e andrà avanti con la prossima che riguarda la fase spareggi.

Playoff Europa League con Milan e Roma qualificate a questo prossimo turno, dove si sfideranno le squadre arrivate al secondo posto nel girone e quelle che retrocederanno dai gironi di Champions League perché arrivati al terzo posto.

Notizie importanti che riguardano anche le squadre italiane, perché sarà una sfida importante tra le squadre che si giocano un posto alla fase successiva per andare avanti nella competizione.

Sorteggi Europa League: Playoff Milan e Roma

Ma quando si farà il sorteggi Playoff Europa League? Bisognerà aspettare il prossimo lunedì 18 dicembre 2023 e si svolgerà successivamente a quello che sarà il sorteggio Ottavi Champions League. Perché alle ore 12:00 ci sarà quello di Champions e subito dopo, alle ore 13:00 circa, si farà il sorteggio playoff di Europa League, dove Milan e Roma anche sono coinvolte.

Andiamo a scoprire quelle che sono le squadre qualificate per questo turno di playoff Champions League. Perché già è tutto chiaro dopo l’ultima partita di girone che si è giocata sia in Champions che in Europa, dove tra le italiane troviamo in questo turno Milan e Roma.

Sorteggi Play off Europa League: squadre qualificate

I Playoff di Europa League saranno il prossimo turno della competizione, dove si sfideranno anche Milan e Roma contro altre squadre. Le due italiane non potranno incontrarsi subito, ma eventualmente bisognerà aspettare i Quarti di Finale. Chi passa il turno dei Playoff Europa League andrà poi a giocarsi gli Ottavi contro quelle che sono state le prime qualificate del girone.

Sono 16 le squadre che si sfidano in questo turno, tra le 8 retrocesse dalla Champions e altre 8 che sono arrivate al secondo posto di Europa League nei gironi. Vediamo le qualificate e chi possono incontrare le italiane.

Le squadre terze classificate in Champions:

Benfica

Braga

Feyenoord

Galatasaray

Lens

Milan

Shakhtar Donetsk

Young Boys

Queste si incroceranno con le altre arrivate seconde classificate nel girone di Europa League:

Friburgo

Marsiglia

Qarabag

Rennes

Roma

Sparta Praga

Sporting Lisbona

Tolosa

Quando si giocano i Playoff Europa League

Ma in tutto questo i tifosi si chiedono quando che giocheranno questi Playoff Europa League Milan e Roma? Per queste partite bisognerà aspettare il prossimo febbraio 2024. Infatti, si scenderà in campi con la partita d’andata giovedì 15 febbraio 2024 e quella di ritorno giovedì 22 febbraio 2024.