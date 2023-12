Dalla Juve alla Roma: via a gennaio per l’Europeo

Un campione spagnolo potrebbe arrivare in Serie A in vista dell’Europeo: colpo da 50 milioni! La Juve lo ruba alla Roma.

A Barcellona c’è un giocatore scontento del suo minutaggio che sta pensando ad altri campionati per continuare la sua carriera. Ora c’è la possibilità di vederlo anche in Italia, con tre club interessati.

La Juve tenta il sorpasso per gennaio per il prodotto della Cantera blaugrana, con Giuntoli pronto all’assalto. Anche la Roma è su di lui, ecco chi è e quanto può costare portarlo in Serie A.

Alejandro Balde è uno dei giocatori blaugrana pronti a fare le valigie, con molti club interessati data la giovane età. Il terzino può essere l’elemento perfetto per la rosa juventina, e Allegri potrebbe accoglierlo in rosa già da gennaio. Giuntoli studia il colpo, ma non è l’unico ad averlo notato. Ecco le altre squadre interessate al 20enne.

Juve su Alejandro Balde: arriva in prestito, ma attenzione alla concorrenza

I problemi sulle fasce della Juve hanno portato Allegri ad utilizzare Cambiaso sulla fascia destra per rimediare all’assenza temporanea di Weah. Sulla sinistra è rimasto Kostic, che in alcune partite non rispecchia l’andamento dell’anno scorso e sta sbagliando più del solito. Ecco perché il tecnico toscano ha chiesto a Giuntoli un rinforzo sulle fasce per tornare alla situazione iniziale (con Kostic e un nuovo giocatore da schierare a sinistra a seconda della partita).

L’assist dal mercato arriva direttamente dalla Spagna, dove Alejandro Balde sta cercando più minutaggio per giocare in un Barcellona che per adesso non lo vede come protagonista. Dopo aver giocato nella Cantera per anni, Balde è entrato in prima squadra ufficialmente nel 2022, dove conta già 71 presenze con 1 gol e 8 assist all’attivo. Nonostante il numero di presenze in questa stagione (20 partite finora tra Champions e Liga), il giocatore vuole un ruolo più importante. Per giocare di più, Balde è pronto anche ad arrivare in Italia.

Schierabile come terzino in entrambe le fasce (ha giocato anche da ala sinistra in passato), il talento classe 2003 potrebbe essere il nuovo rinforzo di casa Juve, utilizzabile come laterale per entrambe le fasi durante gli impegni in campionato. Il valore di Balde è molto alto, circa 50 milioni di euro, ma il 20enne potrebbe arrivare in prestito secco fino alla fine della stagione. Su di lui anche Roma e Milan, che in passato lo hanno corteggiato oltre ai club di premier (Arsenal su tutti). La Juve ora ci crede, e può provarci già a gennaio.