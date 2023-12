Di Gregorio, subito la big: super colpo in Serie A

Il portiere del Monza sta attirando su di sé le attenzioni di moltissimi club di Serie A e in particolar modo di una delle big per il prossimo anno

La stagione della consacrazione per il momento della svolta. Michele Di Gregorio ha mostrato tutto il suo valore nell’ultimo anno e mezzo e a 26 anni meriterebbe forse la grande chance di andare in una squadra di livello differente. A giugno può concretizzarsi un clamoroso colpo.

Di Gregorio è diventato senza ombra di dubbio uno dei migliori portieri della Serie A. Il suo rendimento è sotto gli occhi di tutti e sta attirando l’attenzione di diverse squadre importanti. A fare dei sondaggi con il Monza non ci sono solo realtà italiane ma anche estere, vista la giovane età dell’estremo difensore. Classe ’97, Di Gregorio è esploso definitivamente in Serie A a 26 anni, lanciato prima da Stroppa e poi da Palladino.

In realtà lui doveva essere il secondo portiere della squadra brianzola, considerando che Galliani aveva scelto Cragno dal Cagliari per la maggiore esperienza nel massimo campionato. Invece dopo poche settimane dello scorso, l’infortunio del nuovo arrivato ha lasciato la via libera a Di Gregorio che da lì non ha più mollato la presa. Parate, sicurezza nelle uscite, coraggio e un gran fisico ne hanno fatto uno dei punti di forza del Monza, ormai stabilmente a ridosso della zona europea.

Ovviamente questo tipo di prestazioni lo stanno facendo diventare un oggetto del desiderio per il mercato e ci sarebbe già la destinazione per giugno.

Inter, il futuro per la porta è Di Gregorio: Marotta punta il numero uno del Monza

Su Michele Di Gregorio sembrerebbe essere piombata l’Inter di Inzaghi. Come riportato infatti dal giornalista Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb, l’estremo difensore lombardo è il primo nome sulla lista di Marotta e Ausilio. Il classe ’97 è cresciuto nelle giovanili nerazzurre e ha fatto tutta la trafila con Dimarco, vincendo anche il campionato Primavera nel 2016/2017.

Anche per questo potrebbe essere un acquisto molto interessante per la squadra milanese, perché andrebbe ad occupare quella casella in lista come “prodotto del vivaio” che è sempre utile quando vai a completare la rosa, liberando un posto da over per qualche altro ruolo.

Dopo varie esperienze nelle serie inferiori ora con il Monza ha dimostrato di avere le qualità giuste per tornare alla base e non è da escludere che a giugno possa varcare i cancelli di Appiano Gentile. Sommer ha 35 anni e Audero è un perfetto secondo. Un vero numero uno per il futuro serve ai nerazzurri e questa potrebbe essere la grande chance per Di Gregorio.

A lui si erano accostate anche la Roma (per il dopo Rui Patricio) e la Fiorentina, ma di fronte ad un’offerta dell’Inter difficilmente potrebbe rifiutare. La valutazione che ne ha il Monza è superiore ai 10 milioni di euro ma con l’inserimento di qualche giovane si può arrivare a dama.

