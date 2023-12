Serie A, infortunio e tegola: Supercoppa a rischio, c’è lesione

Annuncio ufficiale riguardo l’indisponibilità del calciatore che ha già concluso il suo 2023. Infortunio e assenza pesantissima per la squadra che dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori calciatori.

C’è il comunicato da parte del club che ha reso noto i dettagli relativi all’infortunio del giocatore, che salterà buone parte delle prossime partite. Il rischio che corre l’allenatore è quello di non averlo in tempo per l’impegno in Arabia Saudita, per la Supercoppa italiana in programma a Riad dal18 al 22 gennaio 2024.

Tegola per l’allenatore che perde per un po’ di tempo uno dei suoi migliori calciatori. Protagonista con buone prestazioni, in questa prima parte di campionato, l’argentino si è fatto male nel corso della partita di Coppa. Infortunio serio, ma non troppo visto che poteva andare anche peggio. Gli esami hanno confermato i lunghi tempi di recupero con il calciatore che potrà tornare a disposizione della squadra a gennaio inoltrato.

Serie A, infortunio grave per il big: ecco quando tornerà

Arrivano gli ultimi aggiornamenti in merito alle condizioni fisiche del calciatore, che dovrà stare fermo ai box per un bel po’ di tempo. Grossi problemi per l’allenatore che non avrà a disposizione il giocatore per le prossime gare di campionato. Il suo 2023 è da considerarsi concluso, la speranza è quello di riavere in tempo il giocatore per la Supercoppa italiana anche se c’è il rischio di rivederlo dopo la competizione.

Lesione al flessore per Nico Gonzalez: è questo l’esito dell’esame effettuato dal giocatore, che era uscito per infortunio nel corso della gara di Conference League contro il Ferencvaros. L’argentino aveva abbondonato il terreno di gioco, in barella, al ventesimo del primo tempo. Si temeva il peggio ma “per fortuna”, gli esami hanno escluso qualcosa di serio.

Ecco quando Nico Gonazalez potrà tornare a disposizione. C’è il comunicato ufficiale della Fiorentina che ha reso noto i dettagli anche riguardo l’infortunio di Duncan che salterà per un’influenza la gara contro il Verona.

“La Fiorentina rende noto che Nico Gonzalez ha riportato una lesione di secondo grado dei muscoli flessori della coscia destra. Il giocatore ha già iniziato il piano di recupero e sarà valutato nelle prossime settimane. Inoltre, contro il Verona, mancherà anche il centrocampista Alfred Duncan, che non è convocato a causa di uno stato influenzale”.

Infortunio Nico Gonzalez, comunicato ufficiale Fiorentina: la previsione sul recupero

Quali sono i tempi di recupero di Nico Gonzalez? Le previsioni più ottimistiche prevendono un rientro in campo nel giro nei prossimi 45-50 giorni, dunque a fine gennaio 2024. La speranza di Vincenzo Italiano è riaverlo a disposizione in vista della Supercoppa italiana.