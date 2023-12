Il Milan lo scarica: ha fatto il suo tempo, cessione in Serie A

Tempo di cessioni in casa Milan, quasi certo l’addio di un gregario della squadra di Pioli: può restare in Serie A.

In casa Milan è arrivato il momento di pensare al futuro. A quello più prossimo, con un mercato di gennaio ormai alle porte e diverse situazioni lasciate in sospeso in estate che meritano adesso di essere risolte. Ma anche a quello più remoto, in vista di una rivoluzione che dalla prossima stagione investirà, innanzitutto, la guida tecnica.

All’elenco dei tanti giocatori in esubero, o comunque in lista di sbarco, si è aggiunto negli ultimi giorni anche quello di un gregario apprezzato da Pioli. L’avventura in rossonero per lui è agli sgoccioli, ma può comunque restare in Serie A. Una buona notizia per un calciatore che, anche in una stagione fin qui travagliata dagli infortuni che hanno colpito soprattutto i titolari, ha trovato poco spazio.

Tommaso Pobega, gregario di lusso e jolly prezioso per Pioli la scorsa stagione, ha collezionato in questa solo 4 presenze in Champions e 8 in campionato, mettendo insieme poco più di quattrocento minuti. Non molti per un calciatore che a 24 anni avrebbe ancora il tempo per imporsi ad altissimi livelli, ma che fatica evidentemente a battere la concorrenza dei campioni presenti in una squadra come il Milan.

Fortunatamente per lui, gennaio è ormai alle porte, e le pretendenti non gli mancano, considerando quanto bene aveva fatto solo due anni fa come titolare quasi inamovibile al Torino.

Pobega pronto a lasciare il Milan: può rimanere in Serie A

Nell’ambito di una mini rivoluzione che potrebbe coinvolgere anche altri giocatori poco utilizzati o comunque molto richiesti sul mercato, come Rade Krunic, la cessione di Tommaso Pobega diventa giorno dopo giorno più probabile.

Chiudere un affare a titolo definitivo durante la sessione invernale di mercato non è semplice, ma tutto fa pensare che un’offerta di prestito con diritto di riscatto potrebbe bastare ai rossoneri, pur di accontentare il giocatore e dargli l’opportunità di tornare a giocare con continuità in un’altra squadra del nostro campionato.

A mostrare interesse per Pobega sarebbe stato, in particolare, ancora il Torino. Memori della stagione da 4 gol e 3 assist in 33 presenze dell’anno dello scudetto rossonero, i dirigenti granata non hanno dimenticato le qualità del centrocampista ex Spezia, un calciatore duttile e moderno, in grado di abbinare doti tecniche più che buone a un lavoro tattico molto importante.

Se quello al Torino potrebbe essere un affascinante ritorno, non va però sottovalutata la pista che potrebbe portare il centrocampista rossonero alla corte di uno degli allenatori rivelazione di quest’anno: Thiago Motta. Il Bologna continua infatti a stupire e in questo momento è pienamente immerso nella lotta Champions.

Un rinforzo a gennaio potrebbe quindi diventare fondamentale per poter competere ad armi pari, o quasi, con formazioni più ricche e blasonate come Napoli, Roma, Lazio, Atalanta o anche Fiorentina. E un giocatore come Pobega, grande protagonista con una maglia pesante come quella rossonera anche in Europa, potrebbe garantire ai felsinei quel salto di qualità fondamentale per una rincorsa che alla vigilia della stagione sembrava impossibile anche solo da sognare.